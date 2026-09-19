فيرتز: ليفربول لديه ما يبني عليه

يرى فلوريان فيرتز لاعب ليفربول أن الفريق يمتلك «أساساً جيداً للبناء عليه»، فيما يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الأحد ضد بورنموث، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح ليفربول لمواصلة مسيرته الخالية من الهزائم في موسم 2026-2027 عبر جميع المسابقات، وذلك عند زيارته لملعب «فيتاليتي».

ويسعى فريق المدرب أندوني إيراولا لحصد النقاط الثلاث على الساحل الجنوبي، بعد تحقيق فوز واحد وثلاثة تعادلات في الدوري الممتاز حتى الآن.

وقال فيرتز لموقع ليفربول الرسمي، قبل الرحلة لمواجهة بورنموث: «من الجيد أننا لم نتعرض لأي هزيمة حتى الآن».

وأضاف: «بالطبع نريد حصد المزيد من النقاط في هذه المرحلة، لكنني أعتقد أنه لا يزال أساساً جيداً للبناء عليه؛ دعونا نحاول الاستمرار على هذا المنوال وحصد المزيد من النقاط».

وعن مدى تأقلم الفريق مع أسلوب المدرب إيراولا في بداية الموسم قال فيرتز: «أعتقد أنه أوضح أفكاره بجلاء منذ البداية. أشعر أن الفريق يستوعبها أكثر فأكثر، ونحن نتحسن أسبوعاً بعد أسبوع وفي كل مباراة. أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».

وتحدث عن مواجهة بورنموث قائلاً: «أعتقد أنني لعبت هناك مرة واحدة من قبل، وكانت مباراة صعبة بالفعل. لقد أخبرني زملائي مسبقاً بأنها ستكون مواجهة صعبة، وإن كانت هناك العديد من المباريات المشابهة في الدوري، فستكون مباراة تتسم بالندية والقوة».