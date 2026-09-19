صن داونز بانتظار بطل «الأميركيتين» في كأس القارات

تُوِّج ماميلودي صن داونز بلقب «كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ»، عقب فوزه على ضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 2 - 1 في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وتمكن بطل أفريقيا من حسم المواجهة التي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد ليحرز أول ألقاب نسخة 2026 من كأس القارات للأندية، ويحجز مكانه في المراحل النهائية من البطولة.

تأهل أصحاب الأرض إلى المرحلة التالية من بطولة كأس القارات للأندية عقب تحقيق فوزٍ شاق على الأهلي السعودي في بطولة «كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ» على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وكان نونو سانتوس بطل اللقاء لبطل أفريقيا، بإحرازه هدفين برأسيتين في كل شوط، ليقود صنداونز للتأهل إلى كأس التحدي، ويضعه على بُعد انتصار واحد فقط من خوض النهائي أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان.

ومدعوماً بزخم التشجيع الجماهيري القوي الذي ملأ المدرجات، تقدم صن داونز مبكراً برأسية سانتوس، قبل أن يعادل فراس البريكان النتيجة سريعاً للأهلي بكرة غيّرت اتجاهها حين اصطدمت بالحارس رونوين ويليامز وتجاوزت خط المرمى.

وواصل الفريقان خلق الفُرص في مواجهة متكافئة ومحتدة، غير أن سانتوس حسم اللقاء في الشوط الثاني بعدما وجه رأسية أخرى متقنة إلى الشباك، ليؤكد فوز أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، انتهى مشوار الأهلي في البطولة، بعدما كان قد تغلب على أوكلاند إف سي بنتيجة 1 - 0 في المباراة الإقصائية لـ«كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ».

ودخل صن داونز المنافسات بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، وبعد تتويجه على أرضه، تأهل إلى منافسات كأس التحدي.

وسيواجه الفريق الجنوب أفريقي الفائز في ديربي الأميركيتين، الذي سيجمع تولوكا، حامل لقب كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالفريق المتربع على عرش نسخة 2026 من بطولة كوبا ليبرتادوريس التابعة لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، الذي ستنكشف هوية بطله، السبت 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مونتيفيديو بأوروغواي.

ويتأهل الفائز بكأس التحدي للمباراة النهائية، حيث ينتظره باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، الذي رفع كأس القارات للأندية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتُقام المباريات الثلاث الأخيرة من البطولة في بلد مضيف واحد، سيُعلن عنه في وقت لاحق.