مدرب الأهلي: المال وحده لا يصنع الانتصارات

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي السعودي، أسفه لخسارة فريقه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في «كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ»، مؤكداً أن فريقه كان الطرف الأقرب للتقدم بفارق هدفين أو ثلاثة خلال الشوط الأول، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية اللازمة لحسم المواجهة.

ورفض بوسيتش، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، تحميل تبديلاته مسؤولية الخسارة، مشيراً إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة، وكان يستحق الخروج بنتيجة أفضل، لولا إهدار الفرص التي أتيحت له.

| نقاش مطوّل يجمع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم #الأهلي، وزميله فراس البريكان عقب صافرة النهاية والخسارة أمام صنداونز.#الأهلي_صنداونز pic.twitter.com/6bhrA2RH9j — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 19, 2026

وقال مدرب الأهلي، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مدى صحة تدخلاته الفنية خلال المباراة: «أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، وكان هناك فريق واحد يستحق التقدم بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، وهو فريقنا. أعتقد أننا لم نكن محظوظين في هذه المباراة».

وعن تأثير التبديلات على أداء الفريق، أوضح بوسيتش: «كنا نقدم مباراة جيدة حتى اللحظة التي فقدنا فيها بعضاً من المبادرة، وفي النهاية لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني. لا أعتقد أن الأمر كان مرتبطاً بالتغييرات، وإنما بما حدث خلال تلك الفترة من المباراة، عندما أغلقنا منطقة الوسط بسرعة كبيرة».

وأبدى المدرب الهولندي استغرابه من التشكيك في قراراته الفنية، قائلاً: «يمكنك دائماً طرح مثل هذه الأسئلة عندما يخسر الفريق، لكنني لا أعتقد أنه سؤال مناسب بالنظر إلى ما قدمناه الليلة، والطريقة التي لعبنا بها وظهرنا من خلالها. كان هناك فريق واحد يستحق صناعة فارق كبير في الشوط الأول.

| يؤدي لاعبو صنداونز رقصتهم الخاصة بعد التتويج بلقب «كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ» على حساب #الأهلي pic.twitter.com/1ziE0XBZqi — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 19, 2026

وفي حديثه عن المنافس الجنوب أفريقي، أشاد بوسيتش بالعمل الذي يقدمه صن داونز، مشيراً إلى أن استقرار الفريق وانسجام لاعبيه يمنحانه قوة إضافية.

وقال: «صن داونز فريق يعمل لاعبوه معاً منذ فترة طويلة، سواء على مستوى النادي أو المنتخب الوطني، وهو فريق جيد، لكنني أعتقد أننا سيطرنا على جزء كبير من المباراة بصورة جيدة، ولم نسمح لهم بصناعة فرص كبيرة حتى آخر 30 دقيقة من الشوط الثاني».

وأضاف: «نجحنا أيضاً في استغلال نقاط ضعفهم بطريقة جيدة، لكننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الذي كنا نبحث عنه. أريد أن أهنئ صن داونز على فوزه بهذه الكأس».

وعن الدروس التي خرج بها الأهلي من المواجهة، شدد بوسيتش على أن إهدار الفرص كان العامل الأبرز في عدم قدرة فريقه على حسم المباراة، مؤكداً أن مثل هذه المواجهات تتطلب قدراً أكبر من الفاعلية أمام المرمى.

وقال: «هناك دائماً دروس نتعلمها في الحياة عموماً، لكن هذه المباراة تحديداً أهدرنا خلالها الفرص التي أتيحت لنا، وهذا هو الاستنتاج الأبرز».

وتابع: «الدرس الأكبر الذي تعلمناه، الليلة، هو أنه عندما تحصل على مثل هذه الفرص في المباريات النهائية، يجب أن تكون حاسماً أمام المرمى، وأن تسجل الأهداف التي تمنحك الأفضلية وزخم المباراة، وتغير مجرياتها لمصلحتك. هذه كانت مشكلتنا الكبرى».

وفي جانب آخر من المؤتمر الصحافي، تحدث مدرب الأهلي عن تطور الدوري السعودي للمحترفين، وقال: «الدوري السعودي يتطور بسرعة كبيرة وبصورة جيدة، ومستواه مرتفع جداً، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب الجودة العالية».

وأضاف: «هناك مزيج بين اللاعبين المحليين الجيدين واللاعبين المميزين القادمين من الخارج، وهو ما يجعل الدوري يحقق قفزة كبيرة. أعتقد أن المستوى العام مرتفع، والمنافسة فيه صعبة للغاية، وقد تطور بصورة واضحة خلال العامين الماضيين».

وأشار بوسيتش إلى أن الاستثمارات أسهمت في هذا التطور، مضيفاً: «بالطبع، يرتبط ذلك بصورة كبيرة بالاستثمارات التي تُضخ في كرة القدم، ومن الطبيعي أن تستثمر الدول في تطوير رياضتها».

| فرحة لاعبي صنداونز الجنوب أفريقي بعد صافرة النهاية والتتويج بلقب «كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ» عقب الفوز على #الأهلي بنتيجة 2-1. #الأهلي_صنداونز pic.twitter.com/JnjMwx8eR8 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 19, 2026

وعن أسباب الصعوبات التي تواجهها الأندية السعودية أمام نظيرتها الأفريقية، رغم الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها كرة القدم السعودية، أوضح بوسيتش أن الأمر لا يمكن اختزاله في حجم الإنفاق المالي وحده.

وقال: «الأمر يتعلق بتطوير كرة القدم بصورة عامة، وعندما تضخ الكثير من الاستثمارات في هذا المجال، فإن ذلك يكون جزءاً من عملية التطوير».

وأضاف: «لكنني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالاستثمارات فقط. عندما تنظر إلى مباراة الليلة، ستجد أن الأمر يرتبط أيضاً باللحظات الحاسمة التي يجب على الفريق استغلالها، وكيفية التعامل معها من أجل حسم المباراة».

واختتم مدرب الأهلي حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم السعودية تسير في اتجاه تصاعدي، قائلاً: «أعتقد أن كرة القدم السعودية تسير على الطريق الصحيح، وتتطور لتصبح أقوى مع مرور الوقت، ويمكننا ملاحظة ذلك أيضاً من خلال ما تقدمه الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات».