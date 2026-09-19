«الدوري الفرنسي»: باريس إف سي يهزم ستراسبورغ ويرتقي للوصافة

واصل فريق باريس إف سي صحوته بفوز ثمين على أرضه ووسط جماهيره أمام ستراسبورغ بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت.
تقدم الفريق الباريسي بهدف مبكر سجله إيلان كبال بعد مرور 18 دقيقة، وحافظ على تفوقه لنهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، عزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثانٍ سجله بابلو باغيس في الدقيقة 57.
وقلص الضيوف الفارق بهدف ذاتي، سجله مصطفى إمبو لاعب باريس إف سي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 88.
بهذه النتيجة، يحافظ باريس إف سي على سجله خالياً من الهزائم، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، ليرتقي للوصافة مؤقتاً، أمامه موناكو في الصدارة بـ 13 نقطة.
في المقابل، كسرت هذه الخسارة صحوة ستراسبورغ بعد فوزين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب.