دي زيربي: تنتظرني مهمة شاقة!

شدَّد روبرتو دي زيربي مدرب توتنهام هوتسبير على صعوبة مهمته مع الفريق، بعد الخسارة (2/ 3) أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، السبت.

صرَّح دي زيربي عبر قناة «تي إن تي سبورتس»: «علينا تحسين مستوانا، ولكن يجب أيضاً أن نكون أقوى، ويكون الفريق متماسكاً، والخطوط متقاربة لندافع بشكل أفضل، وللأسف لم نفعل ذلك».

أوضح المدرب الإيطالي: «أقصد بأن نكون أقوى عندما نلعب بـ10 لاعبين، ولو لدقيقة واحدة، يجب أن يكون الفريق متماسكاً خاصة في منطقة الجزاء».

وأشار مدرب توتنهام: «نضطر لصناعة 20 فرصة من أجل تسجيل هدف واحد، بينما نستقبل الأهداف بسهولة، ومن ركلة مرمى التي لا تُعدّ فرصة واعدة للتسجيل».

وبشأن فترة التوقف الدولي، قال دي زيربي: «لا أعرف ما إذا جاءت في توقيت مناسب أم لا، بإمكان الوضع أن يتغير في مباراة واحدة بشكل مذهل؛ فمن شاهد الشوط الأول لا يستوعب أننا خسرنا بثلاثة أهداف في نهاية المباراة». وختم تصريحاته: «إنها مهمة شاقة للغاية، ولكنها مسؤوليتي».