شركة قطر للاستثمارات الرياضية تستحوذ على نادي أوبن البلجيكي

أكدت «شركة قطر للاستثمارات الرياضية»، المالكة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، استحواذها على نادي أوبن البلجيكي بعد أشهر عدة من تولي إدارة فريق الدرجة الثانية.

وقالت الشركة القطرية في بيان الخميس: «يسر شركة قطر للاستثمارات الرياضية أن تعلن إتمامها عملية الاستحواذ على نادي أوبن. وبذلك تصبح شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة الكاملة للنادي، عقب استحواذها على العمليات الرياضية للنادي في ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وأوضح البيان أن المستثمرين القطريِّين والنادي البلجيكي «عملا بشكل وثيق لبناء أساس متين للتطوير الرياضي والتجاري للنادي على المدى الطويل».

وكان المستثمرون القطريون قد استحوذوا على حصة الأغلبية في باريس سان جيرمان عام 2011، كما يملكون حصة أقلية في براغا البرتغالي منذ عام 2022.

ومنذ الاستحواذ على سان جيرمان، أحرز النادي الفرنسي 12 من ألقابه الـ14 في الدوري، كما يحمل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين.

وكان أوبن قد هبط إلى الدرجة الثانية البلجيكية في مايو (أيار) 2024 بعد 8 مواسم قضاها في دوري الدرجة الأولى.