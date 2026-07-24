ميلان يمدّد تعاقده مع كاماردا وكوموتو حتى 2031

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، تمديد تعاقده مع فرانشيسكو كاماردا وكريستيان كوموتو حتى عام 2031 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن كاماردا، الذي تدرج من فرق الناشئين، كان قد انضم للنادي بعمر 7 أعوام.

ولعب كاماردا معاراً لفريق ليتشي في الموسم الماضي، وشارك في 23 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، وصنع هدفاً قبل أن يعود لميلان.

في المقابل، انضم كوموتو لأكاديمية ميلان في 2020، وتدرج في الفريق، وأثبت نفسه في الموسم الماضي عندما كان معاراً لفريق سبيزيا الذي شارك معه في 28 مباراة.