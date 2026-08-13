العدّاءة الألمانية سميلا كولبي تدين التعليقات العنصرية ضد زميلاتها

أدانت العدّاءة الألمانية للمسافات المتوسطة، سميلا كولبي، اليوم الخميس، التعليقات العنصرية التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد زميلاتها في الفريق، خلال منافسات بطولة أوروبا لألعاب القوى المُقامة حالياً في برمنغهام الإنجليزية.

وقالت، في نداء للجماهير: «جميعنا نمثل بلداً واحداً هنا وهي ألمانيا، نتنافس بروح رياضية عالية واحترام متبادل، هذه هي قيم الرياضة، وأتوقع الشيء نفسه من كل من يدعمنا ويشاهدنا».

كانت العدّاءة، البالغة من العمر 24 عاماً، قد خسرت فرصة التأهل لنهائي سباق 800 متر في البطولة، حيث سيقام النهائي غداً الجمعة، بفارق ضئيل جداً بلغ جزأين من مائة من الثانية، بعد أن احتلت المركز السادس في ما قبل النهائي.

وأضافت: «هذا ليس عدلاً».

وقالت كولبي: «أنا ممتنة للغاية لكل الدعم الذي تلقيته، لا أريد تخيل ما كان سيحدث لو لم أكن ذا بشرة بيضاء، هذا أمر مرعب، رأيت ذلك في التعليقات التي طالت باقي العدّاءات، هذا ليس عدلاً، بالنسبة لي».

ولم تذكر كولبي أسماء زملائها المتأثرين بالتعليقات المسيئة، وأضافت: «يمكنكم رؤية ذلك في كثير من المنشورات، لذلك لن أقول أكثر من ذلك، أريد التركيز على الجانب الإيجابي، أردت فقط أن أوضح ما حدث؛ لأن الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لي».