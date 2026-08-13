تيليمانس يعتذر بعد الإساءة إلى جماهير فيلا بتصريحاته عن يونايتد

اعتذر البلجيكي يوري تيليمانس من نادي آستون فيلا، بعدما أقر بأنه انضم إلى مانشستر يونايتد لأن بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 20 مرة أكبر من فريقه السابق.

وانتقل تيليمانس إلى «أولد ترافورد» في يوليو (تموز) الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (47 مليون دولار)، بعدما فعّل يونايتد بنداً جزائياً في عقده مع آستون فيلا.

وأسهم لاعب الوسط البلجيكي في إنهاء فيلا فترة انتظار استمرت 30 عاماً من دون ألقاب، بعدما قاد الفريق إلى الفوز بـ«الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)» الموسم الماضي.

لكن تيليمانس لم يتردد في الانضمام إلى يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ3 بالدوري، متقدماً بمركز واحد على فيلا الرابع.

وقال بعد انتقاله: «هناك أندية تتفوق على فيلا، ومانشستر يونايتد أحدها».

وعلى الرغم من التفوّق الواقعي لنادي «الشياطين الحمر» على فيلا، فإن جماهير الأخير انزعجت من تصريحات تيليمانس هذا الأسبوع، التي أوحت بأن ناديهم أصغر من بطل «دوري أبطال أوروبا» 3 مرات.

وتوجّه تيليمانس، الذي انضم إلى فيلا من ليستر سيتي عام 2023، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الأجواء مع ناديه السابق.

وكتب اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، عبر حسابه على «إنستغرام» الخميس: «لم أقصد مطلقاً أن تسيء كلماتي؛ التي قلتها للصحافة أمس، إلى أي شخص أو إلى مؤسسة نادي آستون فيلا لكرة القدم التي أكنّ لها احتراماً كبيراً، وأنا ممتن لها على السنوات الـ3 الماضية».

وأضاف: «لكن يجب أن أعترف بخطئي وأعتذر من اختياري الكلمات، وسأكون أعلى حذراً في المستقبل. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل».

وكان تيليمانس؛ الذي سجل هدفاً في فوز فيلا على فرايبورغ في نهائي «يوروبا ليغ»، قد وصف انتقاله إلى يونايتد بأنه «ثمرة سنوات من التفاني منذ وقعتُ في حب كرة القدم أول مرة».

ومن المتوقع أن يخوض البلجيكي أولى مبارياته بقميص يونايتد في الدوري خلال افتتاح الموسم أمام هال سيتي في 22 أغسطس (آب) الحالي.