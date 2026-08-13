بيلينغهام: متحمس للعمل مع مورينيو في ريال مدريد

أكد الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، سعادته بالعودة إلى تدريبات فريقه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، معرباً عن حماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو.

وقال بيلينغهام في تصريحات لقناة ريال مدريد اليوم الخميس «سعيد للغاية بالعودة إلى زملائي والعمل مع المدرب الجديد».

وعن مشاركته في كأس العالم، أوضح «كانت البطولة تجربة جيدة جداً بالنسبة لي ولزملائي في منتخب إنجلترا، لكنني مستعد للعودة والمنافسة مع زملائي في ريال مدريد، ونأمل أن نتمكن من الفوز».

وعن العمل مع مورينيو، قال بيلينغهام «أشعر بأن لدي بالفعل علاقة تربطني به، ومن الرائع بالنسبة لي أن أعمل مع مدرب مثل مورينيو. أتيحت لي فرصة واحدة فقط لرؤيته، لكنني متحمس جداً لمعرفة المزيد عنه».

وتحدث بيلينغهام عن فترة الإعداد قائلاً «أركض كثيراً في أجواء حارة، وألعب كثيرا مع زملائي. الأمر صعب، لكنه ممتع، وأنا أحب هذا النوع من المعاناة».

وأضاف «أشعر الآن بأنني أصبحت أكثر نضجاً ولدي خبرة أكبر، ولدي شعور جيد تجاه هذا الموسم في ظل التعاقدات الجديدة والمدرب».

وتابع «إنه لشرف وامتياز بالنسبة لي أن ألعب لهذا النادي، وآمل أن أستمر هنا لسنوات عديدة أخرى».