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عودة مورينيو تضفي مزيداً من الإثارة على سباق «لا ليغا»

جوزيه مورينيو يأمل في قيادة ريال مدريد لاستعادة الألقاب (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو يأمل في قيادة ريال مدريد لاستعادة الألقاب (إ.ب.أ)
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عودة مورينيو تضفي مزيداً من الإثارة على سباق «لا ليغا»

جوزيه مورينيو يأمل في قيادة ريال مدريد لاستعادة الألقاب (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو يأمل في قيادة ريال مدريد لاستعادة الألقاب (إ.ب.أ)

لم تكد قصاصات الاحتفال بتتويج إسبانيا بكأس العالم تُزال بعد من الملاعب، لكن انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» بات وشيكاً، مع سعي برشلونة للدفاع عن لقبه المحلي وريال مدريد، الذي خرج من موسمين متتاليين دون ألقاب، إلى معالجة الأمر بضخ الأموال وتسخير الإمكانات والاستعانة بالمدرب جوزيه مورينيو.

فبعد أقل من شهر بقليل من فوز إسبانيا على الأرجنتين في نيوجيرسي لتفوز بكأس العالم للمرة الثانية، وتواصل هيمنتها عالمياً بعد تتويجها ببطولة أوروبا، تحولت أنظار عشاق كرة القدم في البلاد من النشوة الوطنية إلى الإثارة التي تكتنف الأندية.

وفي قلب المشهد يقف منافسان مألوفان: برشلونة بطل الموسمين الماضيين، وريال مدريد الذي تحمل تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية رائحة الاستعجال الواضحة.

وقاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي أُعيد انتخابه، واحدة من أكثر فترات الانتقالات جرأة للنادي في السنوات الأخيرة، بإعادة جوزيه مورينيو إلى سانتياغو برنابيو قادماً من بنفيكا في خطوة جريئة تستحضر الماضي وتنطوي على مخاطر كبيرة.

ويعود مورينيو، الذي كان يعرف سابقاً بلقب «الاستثنائي»، إلى ملعبه القديم ولديه الكثير ليثبته. فقد مر عليه 11 عاماً دون أن يفوز بلقب الدوري، وأربعة أعوام دون أي لقب، متنقلاً بين الوظائف ومجمعاً للجدل بدلاً من الميداليات.

وبالنسبة لبيريز، فإن هذه المجازفة لا تقل خطورة.

وبات التتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2024، التي شهدت إحراز ريال مدريد كأسه الأوروبية الخامسة عشرة ولقب الدوري السادس خلال 11 موسماً، يبدو وكأنه من الماضي البعيد بعد موسمين متتاليين بلا ألقاب.

وكان التعاقد مع كيليان مبابي يبدو وكأنه إضافة إلى فريق يزخر بالنجوم بالفعل، خاصة إلى جانب جود بلينغهام وفينيسيوس جونيور، لكن هذا الهجوم المتألق فشل في تحقيق الألقاب المتوقعة.

ورد بيريز على ذلك بصيف حافل بالرهانات الكبرى. فقد تعاقد ريال مدريد مع يان ديوماندي ومارك كوكوريا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا وكارلوس إسبي، كما ضمن بقاء فينيسيوس جونيور بتجديد عقده، بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة.

ومع ذلك، فإن السؤال الذي لا يزال يراود المشجعين والمحللين يتعلق بخط الوسط؛ إذ يبدو أن ريال مدريد لا يزال يتعامل مع تداعيات رحيل توني كروس ولوكا مودريتش.

هانز فليك يقود برشلونة للموسم الثالث (د.ب.أ)

أما برشلونة، فقد اختار المضي في طريق الاستمرارية مع إضافة لمسة من الطموح.

ولا يزال المدرب الألماني هانز فليك الشخصية المحورية في مساعي الفريق للدفاع عن اللقب، ويضع النادي ثقته في التوازن الذي يتمتع به الفريق، والذي ساعده في الهيمنة على الدوري الإسباني ووفر عناصر أساسية في المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم.

ولعب كل من لامين يامال وداني أولمو وبيدري وباو كوبارسي وفيران توريس أدواراً مهمة في فوز إسبانيا في البطولة التي أقيمت بأميركا الشمالية، حيث سجل توريس هدف الفوز في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين في المباراة النهائية.

ومع ذلك، قد يكون توريس في طريقه إلى الرحيل. فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن باريس سان جيرمان تواصل مع برشلونة لضم المهاجم الإسباني (26 عاماً)، وذلك عقب انضمام أنتوني جوردون وكريم أديمي إلى صفوف الفريق.

كما ذكرت التقارير أن برشلونة يسعى جاهداً لإتمام صفقة ضخمة لضم قائد المنتخب الإسباني رودري من مانشستر سيتي، وهي صفقة من شأنها تعزيز خط وسط الفريق وإرسال رسالة قوية إلى ريال مدريد.

على الجانب الآخر من العاصمة، يدخل أتلتيكو مدريد الموسم الجديد مع أسئلة مألوفة واضطرابات جديدة.

ويبدأ دييغو سيميوني موسمه 15 في قيادة الفريق تحت ضغط متزايد بعد خمسة أعوام من الانتظار للفوز بلقب الدوري، رغم الاستثمارات الكبيرة والطموحات العالية.

وكان الموسم الماضي واعداً لكنه لم يسفر عن أي لقب؛ إذ وصل أتلتيكو إلى نهائي كأس الملك لكنه خسر من ريال سوسيداد بركلات الترجيح، وودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمام آرسنال.

لكنه يواجه الآن معضلة أكثر تعقيداً؛ إذ طلب المهاجم خوليان ألفاريز علناً الرحيل، في وقت لم يخف فيه برشلونة اهتمامه بالتعاقد معه.

وأوضح أتلتيكو أنه لن يبيع ألفاريز إلى منافسه الكاتالوني، لكن مع تصاعد التوتر حتى قبل انطلاق الموسم، قد يبدأ سباق لقب الدوري الإسباني بقدر من الدراما في أروقة الإدارات لا يقل عن ذلك المنتظر داخل المستطيل الأخضر.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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