السباح الفرنسي الأولمبي فلوران مانودو يعلن اعتزاله

أعلن السباح الفرنسي فلوران مانودو، المتوج بست ميداليات أولمبية والغائب عن المنافسات منذ عام 2024، الخميس اعتزاله السباحة عن عمر 35 عاما.

وصرّح الحائز على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا حرة بأولمبياد لندن عام 2012 «بعد عامين (من أولمبياد باريس 2024)، ها أنا أعلن النهاية، وسيكون ذلك السبت عند الساعة 18:00»، خلال حفل بمناسبة بطولة أوروبا للسباحة في باريس.

وبقيَ شقيق لور مانودو، منذ حصوله على ميداليتين برونزيتين في سباق 50 م حرة وسباق التتابع أربع مرات في 100 م متنوعة خلال أولمبياد باريس 2024، يثير الشكوك باستمرار بشأن مستقبل مسيرته في السباحة التي أوقفها فعليا بين عامي 2016 و2019.

ولم يسبح المتخصص الفرنسي في سباقات السرعة في أي مسابقة منذ سباق في سان-ديزييه في تشرين الأول/أكتوبر 2024، وكان قد عُيّن «سفيرا» لبطولة أوروبا للسباحة التي تُقام حاليا في سان-دوني في ضواحي باريس.

وأكّد مانودو، بعد لقبه المفاجئ في أولمبياد لندن، مكانته كعملاق لسباقات السرعة، بفوزه بالميدالية الفضية في كل من أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2021، في سباق 50 م حرة، مسابقته المفضلة.

وفاز أيضا بأربعة ألقاب أوروبية عام 2014 (50 م، و100 م، و50 م فراشة، والتتابع أربع مرات في 100 م) وثلاثة ألقاب عالمية عام 2015 (50 م، و50 م فراشة، والتتابع أربع مرات في 100 م).

وجرّب حظه، بين أولمبياد طوكيو وباريس، في كرة اليد ضمن صفوف نادي إكس-أون-بروفانس، وكذلك في التعليق الرياضي على «فرانس تيليفيزيون» التي أعلن من خلالها الخميس نهاية مسيرته.