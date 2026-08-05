انطلاق «المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور» في الرياض

انطلقت، الأربعاء، فعاليات «المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026»، الذي يقام في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، وذلك بمشاركة نخبة المزارع المحلية والعالمية، ويستمر حتى 25 أغسطس (آب) الحالي. ويجمع الحدث مزارع الإنتاج والصقارين والمشترين في سوق متخصصة تتيح للمزارع عرض إنتاجها داخل أجنحة مخصصة، والبيع عبر منصة المزاد التي تشهد مزايدات تنافسية مباشرة. وتتيح التغطية التلفزيونية والبث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي متابعة عمليات البيع والوصول إلى جمهور أوسع محلياً وعالمياً، كما يضم الموقع أجنحة لمستلزمات الصقور.

وأوضح طلال الشميسي، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للصقور، أن المزاد يوفر خيارات متنوعة من سلالات الصقور المتميزة، وينظم إجراءات العرض والبيع، ويقدم الخدمات اللازمة للمزارع والصقور منذ وصولها إلى الرياض وحتى إتمام عمليات البيع.

وأكد الشميسي أن المزاد يمثل أكبر تجمع من نوعه؛ إذ يجمع أفضل مزارع الإنتاج حول العالم تحت سقف واحد، ويُعدّ فرصة ثمينة لتبادل الخبرات المتنوعة، وإقامة ورش العمل للصقارين والمنتجين، مما يُسهم في دعم وتمكين قطاع إنتاج الصقور.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المزاد شهد، العام الماضي، مشاركة 67 مزرعة من 23 دولة، وسجلت المؤشرات خلال الأعوام الماضية نمواً في المبيعات وأعداد الصقور والمزارع والدول المشاركة.

المزاد يجمع أفضل مزارع الإنتاج حول العالم تحت سقف واحد (واس)

وأبان الشميسي أن العمل خلال هذا العام يركز على البناء على هذه النتائج، وتوسيع حضور المزارع، وتقديم خيارات أكبر للصقارين والمشترين، مع ربط المزاد بصورة مباشرة بالمسابقات والفعاليات التي ينظمها المركز، لتتجاوز قيمة المشاركة عملية بيع الصقر إلى حضور الإنتاج في ميادين المنافسة.

ويحمل المزاد هذا العام ميزة جديدة بعد تخصيص جميع أشواط فئة «الفرخ» في مسابقات الملواح للصقور المبيعة فيه؛ الأمر الذي يربط المعروضة والمباعة عبره بمسار المنافسة، ويمنح الصقارين الباحثين عن صقور للمشاركة فيها فرصة الاختيار مباشرة من إنتاج المزارع المحلية والدولية.

وكان المزاد سجل خلال عام 2025 مبيعات تجاوزت 13 مليون ريال، بنمو بلغ 23 في المائة مقارنةً بعام 2024، وارتفعت الصقور المبيعة بنسبة 27 في المائة ليصل إلى 1103 صقور، فيما استقطب 67 مزرعة إنتاج من 23 دولة بينها 19 مزرعة محلية، بزيادة بلغت 20 في المائة، و21 في المائة في عدد الدول المشاركة.

وحقق المزاد خلال العام الماضي عدة صفقات بارزة، كان أعلاها بيع صقر «جير بيور سوبر وايت» من مزرعة أميركية مقابل 1.2 مليون ريال، وسط منافسة بين المشترين على إنتاج المزارع المشاركة، فيما شهدت الأعوام السابقة صفقات وصلت قيمتها إلى 1.75 مليون ريال.

وتبدأ ترتيبات مشاركة المزارع الدولية قبل وصول الصقور إلى موقع المزاد، وتشمل إجراءات النقل والاستقبال والرعاية الصحية؛ إذ شهدت الأيام الماضية وصول دفعات منها عبر الرحلات الجوية، ونقلها من مطار الملك خالد الدولي لمقر الفعالية تحت إشراف مختصين، مع إجراء الفحوص الصحية وتوفير الرعاية اللازمة قبل عرضها أمام المشترين.

وتسير عمليات البيع داخل المزاد وفق إجراءات تبدأ باتفاق البائع والمشتري، مع إتاحة الفحص الطبي عند رغبة الأخير، ثم تحديد نوع الصقر وفئته واستكمال الإجراءات القانونية والمالية، وتسجيل مالكه وبياناته التي يحملها حجل مُركب، لتنتهي عملية البيع بتوثيق انتقال الصقر إلى مالكه الجديد.