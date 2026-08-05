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الرياضة رياضة سعودية

صفقة حرة تنقل الكوسوفي سيلينا للاتفاق

مراسم التوقيع مع لاعب الوسط الكوسوفي بيرسانت سيلينا (نادي الاتفاق)
مراسم التوقيع مع لاعب الوسط الكوسوفي بيرسانت سيلينا (نادي الاتفاق)
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صفقة حرة تنقل الكوسوفي سيلينا للاتفاق

مراسم التوقيع مع لاعب الوسط الكوسوفي بيرسانت سيلينا (نادي الاتفاق)
مراسم التوقيع مع لاعب الوسط الكوسوفي بيرسانت سيلينا (نادي الاتفاق)

أعلن نادي الاتفاق رسمياً التعاقد مع لاعب الوسط الكوسوفي بيرسانت سيلينا، في صفقة انتقال حرّ بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أيك السويدي، وذلك كما سبق أن أشارت «الشرق الأوسط» الشهر الماضي إلى اقتراب الصفقة من الاكتمال.

ووقّع اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، على عقد يمتد لـ3 مواسم مع النادي الشرقاوي، على أن ينتظر الاتفاق موافقة لجنة الرقابة المالية لإتمام الصفقة بشكل رسمي ونهائي.

ويشغل سيلينا مركز صانع الألعاب، وشارك مع فريقه السابق أيك السويدي في الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين، وهي أرقام دفعت إدارة الاتفاق إلى المضي قدماً في التعاقد معه لتعزيز خط الوسط استعداداً للموسم المقبل.

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