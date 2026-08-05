الاتحاد يتفق مع جينيسيس راعياً للنادي

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن شراكة منتظَرة بين نادي الاتحاد و «جينيسيس»، العلامة الكورية الجنوبية المتخصصة في السيارات الفاخرة، لتنضم الشركة إلى قائمة الرعاة التجاريين للنادي.

وبحسب المصادر، فمن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حفل تدشين يُعلن خلاله رسمياً عن الشراكة بين الطرفين، لتنضم إلى سلسلة العلامات التجارية المرتبطة بالنادي الجداوي، ويتعزَّز من خلاله الحضور التجاري للشركتين، في ظل توجه النادي نحو استقطاب علامات تجارية وتعزيز العوائد المالية من قطاع الرعاية.

تأتي الشراكة المرتقبة ضمن حزمة من الاتفاقيات التجارية التي يعمل عليها القسم المختص بشركة نادي الاتحاد، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل، ورفع الإيرادات التجارية، وتعزيز القيمة السوقية والتسويقية للنادي، بما يتناسب مع مكانته وحضوره على مختلف الأصعدة.