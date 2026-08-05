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الرياضة رياضة سعودية

النصر يعير ويسلي إلى كروزيرو البرازيلي لموسم واحد

البرازيلي ويسلي (رويترز)
البرازيلي ويسلي (رويترز)
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النصر يعير ويسلي إلى كروزيرو البرازيلي لموسم واحد

البرازيلي ويسلي (رويترز)
البرازيلي ويسلي (رويترز)

أعلن نادي النصر، الأربعاء، موافقته على إعارة لاعبه البرازيلي ويسلي إلى نادي كروزيرو البرازيلي لمدة موسم واحد، وذلك وفق ما نشره النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

ولم يكشف النصر عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالاتفاق، مكتفياً بالإعلان عن إتمام الإعارة، مع تمنياته للاعب بالتوفيق في مشواره الجديد.

ويعود ويسلي إلى الدوري البرازيلي، بعد تجربة إعارة مع ريال سوسيداد الإسباني، خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث شارك في خمس مباريات، قبل عودته إلى صفوف النصر بانتهاء فترة الإعارة.

وكان النصر قد تعاقد مع اللاعب في صيف 2024 مقبلاً من كورينثيانز البرازيلي، في صفقة بلغت 20 مليون دولار، إضافة إلى حوافز مرتبطة بالأداء قد تصل إلى 5 ملايين دولار.

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