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الدرعية يضم قائد الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا

فريق الدرعية يرحب بالوافد الجديد شانسيل مبيمبا (نادي الدرعية)
فريق الدرعية يرحب بالوافد الجديد شانسيل مبيمبا (نادي الدرعية)
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الدرعية يضم قائد الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا

فريق الدرعية يرحب بالوافد الجديد شانسيل مبيمبا (نادي الدرعية)
فريق الدرعية يرحب بالوافد الجديد شانسيل مبيمبا (نادي الدرعية)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع المدافع الدولي الكونغولي شانسيل مبيمبا، لتدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، استعداداً لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت «الشرق الأوسط» قد ذكرت في وقت سابق أن مبيمبا يأتي ضمن خيارات الدرعية لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يحسم النادي الصفقة ويعلن التعاقد معه رسمياً.

ويملك مبيمبا، البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً، مسيرة احترافية حافلة؛ إذ سبق له تمثيل أندية أندرلخت البلجيكي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، قبل انتقاله إلى ليل الفرنسي.

ويُعدّ مبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، وأكثر لاعبي منتخب بلاده مشاركة دولياً برصيد 110 مباريات، كما قاد منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم 2026، ونال جائزة «مارك فيفيان فويه» لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2022 - 2023، واختير ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وحقق المدافع الكونغولي العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الدوري البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، إلى جانب الدوري البلجيكي، وكأس السوبر البلجيكي مرتين، وكأس الرابطة الفرنسية، وكأس السوبر الفرنسي.

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