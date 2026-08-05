يايسله يودّع الأهلي برسالة مؤثرة بعد ثلاثة مواسم حافلة بالإنجازات

أسدل المدرب الألماني ماتياس يايسله الستار على رحلته مع النادي الأهلي، بعدما وجّه رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير النادي، عبّر فيها عن امتنانه للدعم الذي حظي به طوال فترة قيادته للفريق، مؤكدًا أنه يغادر جدة وهو يحمل الكثير من الفخر والمحبة.

وقال يايسله في رسالته: «منذ اليوم الأول، كنتم أنتم الجماهير من منحني الثقة وآمن بي، وبعد ثلاث سنوات وتحقيق لقبين في دوري أبطال آسيا، والفوز بكأس السوبر، والعديد من اللحظات التي لا تُنسى، أغادر جدة وأنا لا أحمل سوى الفخر والمحبة لكم».

وأضاف المدرب الألماني أن كل مباراة وكل تحدٍ وكل لحظة احتفال عاشها مع الفريق ستبقى راسخة في ذاكرته، مقدمًا شكره لجماهير الأهلي على الثقة والإيمان والدعم المستمر طوال مسيرته مع النادي، قبل أن يختتم رسالته بقوله: «كل التوفيق لكم».

وجاءت رسالة الوداع لتضع نهاية لواحدة من أبرز التجارب الفنية في تاريخ الأهلي الحديث، إذ شهدت فترة يايسله تحقيق نجاحات قارية ومحلية، عززت مكانة الفريق على الساحة الآسيوية، ورسخت اسمه كأحد المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في مسيرة النادي.

ويبدأ الأهلي الآن مرحلة جديدة على الصعيد الفني، في ظل الاستعدادات للموسم المقبل، بينما تبقى تجربة يايسله واحدة من المحطات التي ستظل حاضرة في ذاكرة الجماهير، بعد ما شهدته من إنجازات ولحظات تاريخية صنعت علاقة خاصة بين المدرب الألماني وأنصار النادي