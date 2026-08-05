«صفقة القرن» و«الملك المصري»… هكذا احتفت الصحافة التركية بانتقال محمد صلاح

تحول انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور إلى الحدث الرياضي الأبرز في تركيا، بعدما تصدرت أخباره الصفحات الأولى للصحف والمواقع الرياضية، التي اعتبرت الصفقة واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ الكرة التركية، فيما ذهب بعضها إلى وصفها بـ«صفقة القرن».

ولم تقتصر التغطية الإعلامية على الإعلان الرسمي عن التعاقد، بل تابعت الصحف تفاصيل المفاوضات، ورحلة اللاعب إلى تركيا، والاستقبال الجماهيري المنتظر، إلى جانب التأثير الرياضي والاقتصادي الذي تتوقعه للصفقة على النادي والدوري التركي بأكمله.

جماهير طرابزون سبور ترفع لافتة باللغة العربية كتب عليها: «مرحباً محمد صلاح» (أ.ف.ب)

وتصدرت صحيفة «فوتوماك» المشهد بعنوان «صفقة القرن من طرابزون سبور.. محمد صلاح»، معتبرة أن إدارة النادي نجحت في إبرام أكبر تعاقد في تاريخها. كما استعرضت مسيرة قائد منتخب مصر منذ بداياته مع المقاولون العرب، مروراً ببازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولاً إلى سنواته الذهبية مع ليفربول، مؤكدة أن طرابزون سبور نجح في استقطاب أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

محمد صلاح بقميصه الجديد مع طرابزون سبور يحيّي الجماهير لدى وصوله إلى إسطنبول (أ.ب)

وفي تقرير آخر، تابعت الصحيفة رحلة صلاح إلى تركيا تحت عنوان «محمد صلاح في طريقه إلى إسطنبول»، ونشرت تفاصيل مغادرته جزيرة ميكونوس اليونانية، إلى جانب رسالته المصورة إلى جماهير طرابزون سبور، والاستعدادات الخاصة بحفل تقديمه الرسمي.

أما صحيفة «حرييت» فاعتبرت أن النادي أبرم أكبر صفقة في تاريخه، مشيرة إلى أن التعاقد مع محمد صلاح كان يبدو مستحيلاً قبل فترة قصيرة، لكنه أصبح واقعاً سيغير مكانة طرابزون سبور على المستويين الرياضي والتجاري، وسيمنحه حضوراً أكبر على الساحة الأوروبية.

أحد جماهير طرابزون سبور يقبّل صورة لمحمد صلاح احتفالاً بوصوله إلى تركيا (رويترز)

من جهتها، وصفت صحيفة «فاناتيك» الصفقة بأنها «صفقة الموسم»، وركزت على الجوانب المالية للعقد، مشيرة إلى أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي كبير إلى جانب مكافآت مرتبطة بالأداء، فضلاً عن نسبة من عائدات مبيعات القمصان التي تحمل اسمه، معتبرة أن التعاقد يمثل استثماراً طويل الأمد للنادي وليس مجرد صفقة رياضية.

واهتم موقع «سبوركس» بمتابعة مراحل المفاوضات حتى لحظة توقيع العقود، ورأى أن وصول محمد صلاح سيرفع القيمة التسويقية للدوري التركي بصورة غير مسبوقة، كما سيجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالمسابقة، نظراً إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النجم المصري.

أما صحيفة «صباح» فسلطت الضوء على الاستعدادات الخاصة باستقبال اللاعب، وكشفت تفاصيل الترتيبات الأمنية والتنظيمية الخاصة بوصوله إلى تركيا، مؤكدة أن المدينة تستعد لاستقبال جماهيري هو الأكبر منذ سنوات، مع توقع حضور آلاف المشجعين إلى مراسم تقديمه.

جماهير طرابزون سبور تحمل صورة لمحمد صلاح في انتظار وصوله إلى تركيا (رويترز)

كما أطلقت وسائل إعلام تركية عدة لقب «الملك المصري» على صلاح، مؤكدة أن مجرد انضمامه إلى الدوري التركي يمثل مكسباً كبيراً للمسابقة، سواء من الناحية الفنية أو الجماهيرية أو التجارية.

ولم تتوقف التغطية عند الجوانب الرياضية، إذ خصصت الصحف مساحات واسعة للحديث عن المكاسب الاقتصادية المنتظرة من الصفقة، متوقعة ارتفاعاً كبيراً في مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية، وزيادة في عقود الرعاية والإعلانات، إضافة إلى ارتفاع القيمة التسويقية للنادي والدوري التركي، بفضل الشعبية العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

محمد صلاح لدى وصوله إلى إسطنبول تمهيداً لانضمامه إلى طرابزون سبور (أ.ب.إ)

ورأت الصحف أن انتقال صلاح سيمنح طرابزون سبور حضوراً إعلامياً غير مسبوق، وسيجذب اهتماماً عالمياً بالدوري التركي، في وقت تسعى فيه الأندية التركية إلى استعادة مكانتها قارياً من خلال استقطاب أسماء عالمية.

| «لم ننم منذ أيام»... ماذا قال أنصار طرابزون في استقبال صلاح؟ pic.twitter.com/YigdzndQPu — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 5, 2026

ورغم اختلاف العناوين وزوايا التغطية، اتفقت معظم الصحف والمواقع التركية على أن محمد صلاح ليس مجرد صفقة جديدة لطرابزون سبور، بل مشروع رياضي وتسويقي كبير، قد يفتح مرحلة جديدة في تاريخ النادي، ويمنح الدوري التركي زخماً إعلامياً وجماهيرياً لم يشهده منذ سنوات.

| محمد صلاح لجماهير طرابزون: هل أنتم مستعدون؟ pic.twitter.com/ybAdTY3Eax — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 5, 2026

وبالنسبة للإعلام التركي، فإن وصول محمد صلاح لا يعني فقط تعزيز صفوف طرابزون سبور، بل يمثل حدثاً استثنائياً قد يعيد رسم صورة الدوري التركي على الساحة العالمية، ويجعله أكثر جذباً للجماهير والرعاة ووسائل الإعلام في المرحلة المقبلة.