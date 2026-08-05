محمد صلاح لجماهير طرابزون: هل أنتم مستعدون؟

وصل المصري محمد صلاح إلى إسطنبول اليوم الأربعاء، مع اقتراب انضمامه إلى طرابزون سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وسط استقبال حاشد من جماهير الفريق.

وأعلن طرابزون سبور، أمس الثلاثاء، بدء مفاوضات ضم صلاح إلى صفوفه، وعبر رئيس النادي عن أمله في إتمام الصفقة هذا الأسبوع. وتوجه صلاح إلى تركيا على متن طائرة خاصة، وارتدى خلال الرحلة قميص طرابزون سبور بالرقم 61، ووجه كلمة إلى جماهير النادي التركي.

وقال صلاح بالإنجليزية في مقطع فيديو نشره طرابزون سبور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «طرابزون، هل أنتِ مستعدة؟ يمكنني سماعك». قبل أن يكمل بالتركية: «بالنسبة لنا، كل مكان هو طرابزون»، في إشارة لشعار تردده جماهير النادي التركي.

وهبطت طائرة صلاح في تركيا وسط استقبال حاشد من جماهير طرابزون، وخرج من المطار وسط حراسة مشددة متوجهاً لإجراء الفحوصات الطبية.

وقال النادي، أمس الثلاثاء، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «إعلان إلى الجماهير. بدأت المفاوضات بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح إلى نادينا».

ولم يحدد موعد توقيع العقد، لكن رئيس النادي أرطغرل دوجان أشار إلى أنه من المرجح أن يكون غداً الخميس.

وصل المصري محمد صلاح إلى إسطنبول مع اقتراب انضمامه لطرابزون سبور (رويترز)

ورحل صلاح عن ليفربول هذا الصيف بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، سجل خلالها 257 هدفاً في 442 مباراة، وفاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وفي موسم 2024 - 2025، سجل صلاح 29 هدفاً في الدوري، وقدّم 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم واحد بالدوري، ويحقق الرقم القياسي لموسم مكون من 38 مباراة.

كما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح أول لاعب يحقق الجوائز الثلاث في موسم واحد.

وتراجع أداؤه في الموسم الماضي، إذ سجل سبعة أهداف، وقدّم سبع تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالدوري، كما غاب عن التشكيلة الأساسية في مباريات دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى خلاف علني مع سلوت مدرب ليفربول آنذاك.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً مسيرته في أوروبا مع بازل السويسري عام 2012، ثم انضم لاحقاً إلى تشيلسي. كما لعب لفترات قصيرة مع فيورنتينا وروما بين عامي 2015 و2017 قبل انضمامه إلى ليفربول.

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي الممتاز، وسيشارك في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

ويُعد طرابزون رابع أكبر فريق في تركيا بعد أندية إسطنبول، فناربخشه وغلاطة سراي وبشيكتاش.

وكان صلاح على وشك الانضمام لبشيكتاش، لكن وسائل إعلام نقلت عن مدير الكرة في النادي أوندر أوزين قوله إن المفاوضات توقفت بسبب مطالب مالية وأخرى متعلقة بحقوق الصورة.