دورة مونتريال: روبليف يودع وتسيتسيباس ودي مينور إلى الدور الثالث

تأهل الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف السابع عالمياً، إلى الدور الثالث من دورة مونتريال لماستر الألف نقطة، بعد تغلبه على مواطنه جيمس داكوورث الثلاثاء، بعد أن حسم المجموعة الأولى بسهولة، لكنه احتاج إلى القليل من الحظ في المجموعة الثانية ليخرج بفوز 6 - 2، و7 - 6 (8 - 6).

ولم يخسر دي مينور أمام أي لاعب أسترالي منذ أربع سنوات، لكن مواطنه المصنف 86 عالمياً أرغمه على بذل جهد كبير للحفاظ على هذه السلسلة.

وتحولت مباراة الدور الثاني في لحظة واحدة خلال شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية، عندما منح كرة رد ارتطمت بأعلى الشبكة دي مينور نقطة حاسمة، بعد أن أنقذ ست نقاط مجموعة لصالح منافسه.

وقال دي مينور: «حالفني بعض الحظ في شوط كسر التعادل. كان يسدد الكرات بعيداً عني في المجموعة الثانية، لكنني كنت محظوظاً، وتمكنت من الفوز بشوط كسر التعادل».

وأضاف دي مينور، وصيف نسخة 2023 في البطولة الكندية، الذي تزوج لاعبة التنس البريطانية كايتي بولتر الشهر الماضي: «في النهاية كان الأمر يتطلب كثيراً من القتال والمنافسة».

أندريه روبليف (رويترز)

وخرج الروسي أندريه روبليف، المصنف العاشر في الدورة، من مباراته الأولى في الدور الثاني، بعد خسارته أمام الصيني شانغ جونتشنغ (المصنف 281 عالمياً) 5 - 7، و6 - 4، و6 - 7 (5 - 7)، بعدما أهدر خمس كرات لحسم المباراة.

وكانت لدى روبليف فرصة لحسم المباراة وهو متقدم 5 - 4 في المجموعة الأخيرة والفاصلة، لكنه انتهى به الأمر إلى الاستسلام بالهزيمة عند أول فرصة لمنافسه البالغ من العمر 21 عاماً في شوط كسر التعادل.

وكان الروسي قد خسر في نهائي النسخة السابقة للدورة الكندية التي أقيمت عام 2024 أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين.

واستعاد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الثالث عالمياً سابقاً والمتأهل من التصفيات، بعضاً من مستواه الذي فقده خلال فترة التراجع الأخيرة في التصنيف، بعدما تغلب على الأميركي مارتن دام 6 - 4 و6 - 4.

ويمنح هذا الفوز، الذي استغرق 98 دقيقة في الدور الأول، تسيتسيباس موعداً في الدور المقبل مع البرازيلي جواو فونسيكا.

وقال تسيتسيباس، المصنف 53 عالمياً والمتوج الشهر الماضي في غشتاد، إن تغيير الجهاز التدريبي بدأ يؤتي ثماره، بعدما أنهى شراكته التدريبية مع والده أبوستولوس للمرة الثانية، وأصبح يعمل تحت إشراف مدربين من أكاديمية الفرنسي باتريك موراتوغلو.

وقال اللاعب اليوناني: «إنه فصل كان يجب أن يبدأ منذ وقت طويل. أعتقد أنني كنت صبوراً جداً، ومتساهلاً أكثر من اللازم في التعامل مع بعض الأمور، ما جعلني أستغرق وقتاً طويلاً قبل اتخاذ قرار التغيير. لكن هكذا تسير الحياة».

وأضاف: «بعض الأمور تأتي في أوقاتها المناسبة، وأنا أتبنى فلسفة بوذية في هذا الجانب. نحن هنا الآن، ونقوم بالأمر بالطريقة التي أحبها. أريد أن يتم الأمر مع مدرب أشعر بالارتياح معه في الوقت الحالي... شخص أثق به».

وحسم اللاعب اليوناني المجموعة الأولى أمام دام، ثم عاد في المجموعة الثانية بعد تأخره بكسر إرسال، ليتقدم 5 - 2 ويحصل على فرصة الإرسال من أجل إنهاء اللقاء.

لكن اللاعب الأميركي نجح في كسر إرسال تسيتسيباس مجدداً، قبل أن يحسم الأخير الفوز بعد شوطين بواسطة ضربة أمامية ناجحة.

وقال تسيتسيباس، البالغ 27 عاماً: «أحتاج إلى التركيز والانتباه، وهذا ما كنت أحاول القيام به اليوم، الحفاظ على تركيزي قدر الإمكان وعدم السماح لأي عوامل تشتيت بالتأثير علي».

وأضاف: «التنس يتعلق بأجزاء من الثانية، بالتمركز الصحيح خلف الكرة، وبالبقاء في وضعية مناسبة باستمرار. أحتاج إلى التركيز على كيفية القيام بذلك بأفضل طريقة ممكنة».

وتابع: «شعرت بأنني كنت مسيطراً عندما تقدمت بكسرين، لكن الأمور أصبحت صعبة. ليس لدي ما أندم عليه، فقد تمكنت من القتال والعبور خلال المباراة. أحسنت التعامل مع اللحظات الحاسمة لإنهائها».

وفي مباريات أخرى، عاد البولندي هوبرت هوركاتش، وصيف نسخة مونتريال عام 2022، إلى المنافسات بعد إصابة في الركبة تعرض لها في ويمبلدون، وحقق الفوز على الأميركي ماركوس غيرون 7 - 5 و4 - 6 و6 - 2.

كما تأهل البريطاني جاكوب فيرنلي بعد فوزه على الفرنسي المخضرم أدريان مانارينو رغم ارتكابه أكثر من 30 خطأ مباشراً، ليضرب موعداً مع التشيكي ياكوب منشيك.