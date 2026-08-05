عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
العالم أوروبا

بوتين يعيّن قائداً لقوات المنظومات المُسيرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT
TT

بوتين يعيّن قائداً لقوات المنظومات المُسيرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء دينيس ليامين قائدا لقوات المنظومات المسيرة الروسية، ​وهو فرع عسكري استُحدث مؤخراً وسيتولى إدارة العمليات المرتبطة بحرب المسيرات.

وأعلن بوتين عن هذا التعيين في إطار ما أطلق عليه «تحسين» الهيكل العسكري، في منتصف العام الخامس للحرب في أوكرانيا.

وصارت الطائرات المسيرة هي السمة الغالبة ‌في هذا الصراع، ‌إذ يقوم كل طرف ​بنشرها ‌ليس ⁠فقط ​على خط ⁠المواجهة البالغ طوله 1200 كيلومتر، بل أيضا لشن هجمات في البحر وعلى أهداف تقع في عمق خطوط العدو، مثل البنية التحتية للطاقة والمستودعات التجارية.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي إنشاء قيادة خاصة ⁠بها «للتأثير بعيد المدى».

طائرة مُسيرة روسية تحلق فوق جنود أوكرانيين خلال إحدى الهجمات الروسية على العاصمة كييف (رويترز)

وقال بوتين، مخاطبا ليامين ‌مباشرة خلال ‌اجتماع أذيع تلفزيونياً مع قادة ​وزارة الدفاع، إنه «أحد ‌أكثر المتخصصين تأهيلاً» لتولي مسؤولية قوات المنظومات ‌المسيرة الروسية الجديدة. وكلفه بإكمال تشكيلها وتولي قيادتها «في المستقبل القريب».

وشغل ليامين سابقا منصب رئيس أركان مجموعة «المركز» التابعة للقوات الروسية التي تقاتل ‌في أوكرانيا. وتخرج في مدرسة قيادة الدبابات ولديه خبرة في القوات ⁠البرية.

ووصف ⁠بوتين مجموعة المركز بأنها جزء أساسي من جهود روسيا للاستيلاء على منطقة دونيتسك بأكملها، وهي أولوية قصوى لموسكو في هذه الحرب.

وفي تعديل عسكري أعلن عنه خلال الاجتماع نفسه، قال بوتين إن قائد مجموعة المركز فاليري سولودتشك سيتولى منصبا جديدا يتولى فيه مسؤولية جميع الشؤون اللوجستية العسكرية، وسيحل ​محله أندريه إيفانايف، ​الذي كان مسؤولا سابقا عن مجموعة القوات الشرقية.

مواضيع
فلاديمير بوتين أخبار روسيا روسيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هل بدأ ترمب يفقد صبره مع بوتين؟

أوروبا الدخان يتصاعد من موقع تعرّض لقصف بمسيّرات أوكرانية قرب موسكو السبت (رويترز) p-circle

هل بدأ ترمب يفقد صبره مع بوتين؟

ضغط جمهوري و«ماغا» يعيدان أوكرانيا إلى الواجهة، وموسكو تهاجم لغة الإنذارات الغربية

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا صورة من بحيرة بايكال في روسيا (أ.ف.ب-أرشيفية)
أوروبا

مشروع سياحي في روسيا يهدد «بايكال» أكبر خزان للمياه العذبة في العالم

يثير مشروع لتطوير السياحة حول بحيرة بايكال في روسيا مخاوف بيئية متزايدة، بعدما سمحت تعديلات قانونية بقطع الأشجار في مناطق كانت تخضع لحماية مشددة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا بوريس ناديجدين السياسي الروسي المناهض للحرب يمثل أمام المحكمة في موسكو يوم 17 يوليو 2026 (رويترز)
أوروبا

المعارض الروسي بوريس ناديجدين يعلن فراره من بلاده إلى فرنسا

أعلن السياسي الروسي المناهض للحرب بوريس ناديجدين أنه فرّ من روسيا، بحسب فيديو نشره وبدا فيه يتحدث من باريس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا محطة وقود دُمرت في غارة جوية روسية على بلدة إيزيوم بمنطقة خاركيف الشرقية (أ.ف.ب)
أوروبا

استهداف منطقة موسكو بأكثر من 390 مسيّرة قبل لقاء زيلينسكي وترمب

تعرضت منطقة موسكو خلال الليل لهجوم بأكثر من 390 مسيّرة، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يصغي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في أومسك (أ.ف.ب)
أوروبا

رئيس كازاخستان يدعو بوتين إلى «تجميد» الحرب في أوكرانيا

دعا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، خلال لقاء مباشر نادر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)