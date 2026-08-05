بوتين يعيّن قائداً لقوات المنظومات المُسيرة

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء دينيس ليامين قائدا لقوات المنظومات المسيرة الروسية، ​وهو فرع عسكري استُحدث مؤخراً وسيتولى إدارة العمليات المرتبطة بحرب المسيرات.

وأعلن بوتين عن هذا التعيين في إطار ما أطلق عليه «تحسين» الهيكل العسكري، في منتصف العام الخامس للحرب في أوكرانيا.

وصارت الطائرات المسيرة هي السمة الغالبة ‌في هذا الصراع، ‌إذ يقوم كل طرف ​بنشرها ‌ليس ⁠فقط ​على خط ⁠المواجهة البالغ طوله 1200 كيلومتر، بل أيضا لشن هجمات في البحر وعلى أهداف تقع في عمق خطوط العدو، مثل البنية التحتية للطاقة والمستودعات التجارية.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي إنشاء قيادة خاصة ⁠بها «للتأثير بعيد المدى».

طائرة مُسيرة روسية تحلق فوق جنود أوكرانيين خلال إحدى الهجمات الروسية على العاصمة كييف (رويترز)

وقال بوتين، مخاطبا ليامين ‌مباشرة خلال ‌اجتماع أذيع تلفزيونياً مع قادة ​وزارة الدفاع، إنه «أحد ‌أكثر المتخصصين تأهيلاً» لتولي مسؤولية قوات المنظومات ‌المسيرة الروسية الجديدة. وكلفه بإكمال تشكيلها وتولي قيادتها «في المستقبل القريب».

وشغل ليامين سابقا منصب رئيس أركان مجموعة «المركز» التابعة للقوات الروسية التي تقاتل ‌في أوكرانيا. وتخرج في مدرسة قيادة الدبابات ولديه خبرة في القوات ⁠البرية.

ووصف ⁠بوتين مجموعة المركز بأنها جزء أساسي من جهود روسيا للاستيلاء على منطقة دونيتسك بأكملها، وهي أولوية قصوى لموسكو في هذه الحرب.

وفي تعديل عسكري أعلن عنه خلال الاجتماع نفسه، قال بوتين إن قائد مجموعة المركز فاليري سولودتشك سيتولى منصبا جديدا يتولى فيه مسؤولية جميع الشؤون اللوجستية العسكرية، وسيحل ​محله أندريه إيفانايف، ​الذي كان مسؤولا سابقا عن مجموعة القوات الشرقية.