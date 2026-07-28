استهداف منطقة موسكو بأكثر من 390 مسيّرة قبل لقاء زيلينسكي وترمب

تعرضت منطقة موسكو خلال الليل لهجوم بأكثر من 390 مسيّرة، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية اليوم (الثلاثاء)، ما ألحق أضراراً بمنازل، بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.

وكتب سيرغي سوبيانين على تطبيق «تلغرام»، أن «أكثر من 390 طائرة مسيّرة توجهت نحو منطقة موسكو»، وأن «معظمها أُسقط قبل وقت طويل من وصولها إلى المدينة»، مشيراً إلى «إسقاط 81 طائرة مسيّرة معادية أثناء اقترابها من موسكو».

وكان حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، أفاد في منشور على «تلغرام» يوم الثلاثاء، بأن مبنى سكنياً في مدينة تشيخوف بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وأن السلطات المحلية تتحقق حالياً من المعلومات المتعلقة بالضحايا.

وأرفق فوروبيوف منشوره بصورة لمبنى شاهق تظهر فيه نوافذ محطمة ودخان أسود يتصاعد من طوابقه العليا. وأضاف أن الدفاعات أسقطت بضع عشرات من الطائرات المسيرة في أماكن أخرى بالمنطقة؛ منها بودولسك ودوموديدوفو وكولومنا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى البيت الأبيض الثلاثاء، لإجراء محادثات مع دونالد ترمب، والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم الرئيس الأميركي في مواجهة روسيا.

وقد تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مع تحول تركيز واشنطن نحو حربها مع إيران.