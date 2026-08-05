نيوم يعاود تحضيراته... وملعب الوطني مقراً رسمياً لمبارياته غير الجماهيرية

عاود فريق نيوم تحضيراته لبدء الموسم الجديد، بعدما استأنف تدريباته صباح اليوم الأربعاء على منشأة النادي الوطني في مدينة تبوك، عقب اختتام معسكره الإعدادي الخارجي الذي أقيم في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن البرنامج الفني الذي وضعه المدير الفني الفرنسي كريستوف غالتييه، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وقاد غالتييه الحصة التدريبية الأولى بحضور جميع لاعبي الفريق، حيث اشتمل المران على تدريبات بدنية، قبل الانتقال إلى الجوانب الفنية، والتكتيكية، في إطار رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض غمار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويواصل نيوم استعداداته لمواجهة الفيحاء، المقررة يوم 14 أغسطس (آب)، في افتتاح مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وسط تطلعات لتحقيق بداية قوية تعكس العمل الذي أُنجز خلال فترة الإعداد.

وفيما يتعلق بالمباريات المقامة في مدينة تبوك، تشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن نادي نيوم يتجه لاعتماد ملعب النادي الوطني مقراً رسمياً لمبارياته غير الجماهيرية خلال الموسم، إلا أن ذلك يبقى مرتبطاً باستكمال عدد من المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تشرف عليها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وفي مقدمتها استكمال تجهيزات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب بقية الاشتراطات التشغيلية الخاصة باستضافة مباريات الدوري.

وكان نيوم قد أنهى معسكره الخارجي في إسبانيا بعد سلسلة من المباريات الودية، والبرامج التدريبية المكثفة التي هدفت إلى تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، والوقوف على الجاهزية الفنية قبل انطلاق الموسم، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها النادي في ثاني مواسمه بدوري المحترفين.