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محمد صلاح يجتاز الكشف الطبي... وتعليمات من طرابزون بشأن استقباله

استقبال حاشد للمصري محمد صلاح في إسطنبول (إ.ب.أ)
استقبال حاشد للمصري محمد صلاح في إسطنبول (إ.ب.أ)
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محمد صلاح يجتاز الكشف الطبي... وتعليمات من طرابزون بشأن استقباله

استقبال حاشد للمصري محمد صلاح في إسطنبول (إ.ب.أ)
استقبال حاشد للمصري محمد صلاح في إسطنبول (إ.ب.أ)

أكمل المهاجم المصري محمد صلاح إجراءات الفحص الطبي التمهيدي لانضمامه إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، في صفقة انتقال حر.

وقال طرابزون، الذي حلّ ثالثاً في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، عبر حسابه على «إكس»، إن صلاح خضع للفحص الطبي في مستشفى مسلك، تحت رعاية الشريك الطبي للنادي.

وكذلك منح النادي التركي تعليمات لجماهيره بشأن الحضور؛ حيث قال إن محمد صلاح سيكون في مطار طرابزون مساء الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، ويرجو من الجماهير الراغبة في الحضور الامتناع قدر الإمكان عن استخدام السيارات الخاصة لتجنب أي ازدحام مروري محتمل.

وأضاف النادي: «كما نرجو عدم إشعال عدد كبير من الشعلات، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتجنباً لأي تعطيل لحركة الطيران في المطار».

وختم طرابزون سبور قائلاً: «نشكركم على تفهمكم وتعاونكم لضمان تنظيم حفل الاستقبال بشكل آمن وصحي».

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