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أوربيج: لا أفكر حالياً في خلافة نوير مع المنتخب الألماني

يوناس أوربيج حارس مرمى بايرن ميونيخ (رويترز)
يوناس أوربيج حارس مرمى بايرن ميونيخ (رويترز)
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أوربيج: لا أفكر حالياً في خلافة نوير مع المنتخب الألماني

يوناس أوربيج حارس مرمى بايرن ميونيخ (رويترز)
يوناس أوربيج حارس مرمى بايرن ميونيخ (رويترز)

أكد يوناس أوربيج، حارس مرمى بايرن ميونيخ، أنه لا يشغل باله حالياً بإمكانية خلافة مانويل نوير في حراسة مرمى المنتخب الألماني، مشيراً إلى أن تركيزه ينصب بالكامل على تقديم أفضل مستوياته مع ناديه.

وقال أوربيج، الأربعاء، عقب وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى هونغ كونغ استعداداً لمواجهة أستون فيلا ودياً: «هذا موضوع لم أفكر فيه بعد».

ويُنظر إلى الحارس، البالغ من العمر 22 عاماً، على أنه الخليفة المنتظر لنوير في بايرن ميونيخ، بعدما أعلن الأخير، الذي يبلغ 40 عاماً، أن الموسم المقبل سيكون على الأرجح الأخير في مسيرته، مع استمرار سياسة التناوب بين الحارسين كما حدث خلال الموسم الماضي.

وانضم أوربيج إلى بايرن ميونيخ في يناير (كانون الثاني) 2025، وخاض منذ ذلك الحين 32 مباراة بقميص الفريق، بينها 20 مباراة خلال الموسم الماضي.

ووصف أوربيج مشاركته مع بايرن في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة بأنها كانت «تجربة مميزة»، مؤكداً أنه يركز حالياً على مواصلة التطور مع الفريق.

وأضاف أن الحديث عن المنتخب الألماني قد يصبح أكثر واقعية في سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما يعلن المدرب يوليان ناغلسمان قائمته الأولى للمباريات الأربع في دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا وصربيا واليونان (مرتين)، والمقررة بين 24 سبتمبر و4 أكتوبر (تشرين الأول).

ويواصل بايرن ميونيخ استعداداته للموسم الجديد، إذ يواجه أستون فيلا ودياً يوم الجمعة، قبل العودة إلى ألمانيا لخوض مواجهة أمام لايبزيغ في 15 أغسطس (آب)، ثم مباراة ودية أخيرة أمام هايدنهايم في 18 من الشهر ذاته.

ويفتتح بايرن موسمه الرسمي في 22 أغسطس بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الألماني بمواجهة شتوتغارت يوم 28 أغسطس.

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