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الرياضة رياضة عالمية

ستراسبورغ يتعاقد مع الأميركي جيوفاني رينا

جيوفاني رينا (أ.ف.ب)
جيوفاني رينا (أ.ف.ب)
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ستراسبورغ يتعاقد مع الأميركي جيوفاني رينا

جيوفاني رينا (أ.ف.ب)
جيوفاني رينا (أ.ف.ب)

تعاقد ستراسبورغ مع الأميركي جيوفاني رينا قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لمدة 5 أعوام، وفقاً لما أعلنه ثامن ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الماضي، الثلاثاء. وشقّ رينا طريقه إلى الفريق الأول في بوروسيا دورتموند الألماني وهو في السابعة عشرة من عمره، لكنه عاش بعد ذلك مواسم صعبة؛ إذ فشل في فرض نفسه مع دورتموند، ثم مع نوتنغهام فوريست الإنجليزي حيث لعب معاراً، ومع مونشنغلادباخ. وبحسب وسائل إعلام عديدة، سيحصل مونشنغلادباخ على ما بين 3 و5 ملايين يورو من صفقة انتقال اللاعب البالغ 23 عاماً. وفي عام 2021، قُدّرت قيمة نجل الدولي الأميركي السابق كلاوديو رينا بنحو 42 مليون يورو من قبل موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص. وشارك رينا (43 مباراة دولية و10 أهداف) في كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة بصفته بديلاً، وسجّل هدفاً في مرمى الباراغواي.

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