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الرياضة رياضة عالمية

مدير لايبزيغ ينفي التوصل إلى اتفاق لرحيل ديوماندي

الإيفواري الشاب يان ديوماندي (رويترز)
الإيفواري الشاب يان ديوماندي (رويترز)
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مدير لايبزيغ ينفي التوصل إلى اتفاق لرحيل ديوماندي

الإيفواري الشاب يان ديوماندي (رويترز)
الإيفواري الشاب يان ديوماندي (رويترز)

تواصل الجدل بخصوص انتقال النجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي إلى ريال مدريد الإسباني؛ إذ غاب اللاعب عن السفر مع فريقه لايبزيغ الألماني إلى النمسا، السبت، بسبب المرض، رغم تدربه بشكل منفرد.

وقال مارسيل شايفر، المدير الرياضي للايبزيغ في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس ألمانيا»، إن الأمور لم تُحسم بعد.

وأضاف: «من الواضح أن من يطلقون على أنفسهم لقب خبراء الانتقالات قد قالوا منذ أيام إن الصفقة حُسمت، وهذا ليس صحيحاً؛ لأننا لم نتوصل إلى أي اتفاق بعد».

وبسؤاله عن الجدل حول وكلاء اللاعب قال شايفر: «لقد كان هناك تغيير في وكلائه، ونحن نتواصل الآن مع شركة (روك نيشن)، وقد أوضح يان الأمر لنا، لا أعتقد أن الصفقة ستفشل بسبب ذلك، وهذا في حال حدوثها».

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