السعودي رائف تركستاني يتأهل إلى مونديال «تيكن 8»

حجز اللاعب السعودي رائف تركستاني، مقعده في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تأهله إلى منافسات «تيكن 8» مواصلاً مسيرته بين نخبة لاعبي اللعبة على مستوى العالم، ليسجل بذلك اسمه كأول سعودي يتأهل في لعبة «تيكن» العالمية.

ويحمل تركستاني خلفية رياضية مختلفة عن كثير من لاعبي الرياضات الإلكترونية، إذ بدأ مشواره لاعباً في رياضة الكاراتيه، وحقق خلالها الميدالية البرونزية في بطولة آسيا تحت 21 عاماً في نسخة 2017 في منافسات الكوميتيه لوزن فوق 84 كغم قبل أن يتجه إلى الاحتراف في لعبة «تيكن» مستفيداً من الانضباط الذهني وسرعة رد الفعل التي اكتسبها من رياضات القتال.

السعودي رائف تركستاني بدأ مشواره في لعبة الكاراتيه (الاتحاد السعودي)

ولم يستغرق اللاعب السعودي وقتاً طويلاً لفرض اسمه على الساحة العالمية، إذ حقق سلسلة من النتائج المميزة في أبرز البطولات الدولية كان أبرزها إحراز المركز الثالث في نهائيات «Tekken World Tour 2024» في إنجاز يعد من أبرز النتائج التي حققها لاعب سعودي وعربي في البطولة العالمية.

كما واصل تركستاني تعزيز سجله بالإنجازات بعدما توج بالميدالية الذهبية في منافسات «تيكن 8» ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، قبل أن ينجح في حجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إذ يتطلع إلى مواصلة مشواره أمام نخبة لاعبي العالم في تأكيد جديد على الحضور العالمي للاعبين السعوديين في رياضات القتال الإلكترونية.