الأردني مهند أبو طه إلى نيوم رسمياً

أنهت إدارة نادي نيوم إجراءات التعاقد مع الدولي الأردني مهند أبو طه، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب للظهير الأيسر فارس عابدي، الذي بات قريباً من الانتقال إلى صفوف الاتحاد.

ويُعد أبو طه، 23 عاماً، من أبرز المواهب الأردنية الصاعدة؛ إذ يمتاز بقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيسر، كما شارك مع المنتخب الأردني في جميع مباريات بطولة كأس العالم الأخيرة، مقدماً مستويات لافتة عززت من قيمته الفنية.

وخاض اللاعب تجارب عدة خلال مسيرته، حيث تدرج مع الوحدات الأردني، قبل أن يمثل الكرخ العراقي والقوة الجوية العراقي، ثم خاض تجربة في الدوري السعودي عبر بوابة العروبة، لينجح في لفت أنظار إدارة نيوم التي حسمت التعاقد معه.

وفي السياق نفسه، حسمت إدارة نيوم التعاقد مع خالد الرماح (21 عاماً)، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، ويُصنف ضمن الأسماء الواعدة القادرة على خدمة الفريق الأول خلال السنوات المقبلة، سواء في الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الخليج للأندية وبطولة كأس الملك.

يُذكر أن التعاقد مع الظهير الأيسر خالد الرماح في صفقة انتقال حر. ونجح نادي نيوم في إتمام الصفقتين بتكلفة مالية مناسبة، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تعزيز القائمة بعناصر شابة تجمع بين الجودة الفنية والجدوى الاقتصادية، مع بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وإقليمياً خلال المرحلة المقبلة.