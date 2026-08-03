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يوميات الشرق

محمد حسن علوان رئيساً مكلفاً لـ«جامعة الرياض للفنون»

الدكتور محمد بن حسن علوان يتمتع بسيرة أكاديمية وإدارية (جامعة الرياض للفنون)
الدكتور محمد بن حسن علوان يتمتع بسيرة أكاديمية وإدارية (جامعة الرياض للفنون)
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محمد حسن علوان رئيساً مكلفاً لـ«جامعة الرياض للفنون»

الدكتور محمد بن حسن علوان يتمتع بسيرة أكاديمية وإدارية (جامعة الرياض للفنون)
الدكتور محمد بن حسن علوان يتمتع بسيرة أكاديمية وإدارية (جامعة الرياض للفنون)

أصدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، قراراً بتكليف الدكتور محمد بن حسن علوان رئيساً لـ«جامعة الرياض للفنون»، لتولي قيادة المرحلة المقبلة والإشراف على الجاهزية الأكاديمية والتشغيلية للصرح التعليمي الجديد.

وسيشرف الدكتور علوان على إطلاق البرامج الأكاديمية وبناء الشراكات التعليمية، تزامناً مع استعداد الجامعة لاستقبال أولى دفعاتها في تخصصات نوعية تشمل المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والسينما، والإدارة الثقافية.

وتعد الجامعة إحدى مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز التعليم العالي المتخصص في الفنون والثقافة، وتوسيع فرص الدراسة الأكاديمية في المجالات الإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تنمية الكفاءات الوطنية، وترسيخ مكانة الثقافة والفنون بوصفها أحد المحركات الرئيسة للتنمية الوطنية.

وتعتمد الجامعة نموذجاً تعليمياً يدمج بين التحصيل الأكاديمي والتطبيق العملي لإعداد كوادر سعودية مؤهلة لتغذية القطاع الإبداعي المتنامي في السعودية.

ويتمتع الدكتور محمد بسيرة أكاديمية وإدارية؛ حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المسرح والفنون الأدائية» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بعد أن أمضى 4 أعوام رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الأدب والنشر والترجمة» (2020 - 2024).

ويحمل علوان درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من جامعة كارلتون الكندية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند الأميركية، إضافة إلى البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود.

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