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الاقتصاد

تراجع أرباح «إكسترا» 3.7 % إلى 27 مليون دولار في الربع الثاني

توزيعات نقدية بقيمة 42.7 مليون دولار للمساهمين

أحد فروع «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع «إكسترا» في السعودية (الشركة)
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تراجع أرباح «إكسترا» 3.7 % إلى 27 مليون دولار في الربع الثاني

أحد فروع «إكسترا» في السعودية (الشركة)
أحد فروع «إكسترا» في السعودية (الشركة)

أظهرت النتائج المالية لـ«الشركة المتحدة للإلكترونيات» (إكسترا) تراجع صافي أرباحها بنسبة 3.7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل 102.57 مليون ريال (27.35 مليون دولار)، مقارنة بـ106.54 مليون ريال (28.41 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 94.76 مليون ريال (25.27 مليون دولار) سجلتها في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، إن إيراداتها ارتفعت في كل من قطاع التجزئة وقطاع التمويل الاستهلاكي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، رغم التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها على وتيرة الإنفاق الاستهلاكي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.5 في المائة إلى 224 مليون ريال (597.7 مليون دولار)، مقابل 212 مليون ريال (566.6 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2025.

وأوضحت الشركة أن إيرادات قطاع التجزئة نمت بنسبة 5.4 في المائة، مدعومة بارتفاع متوسط قيمة سلة الشراء والأداء القوي لقطاع مبيعات الشركات (B2B)، فيما ارتفعت إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.5 في المائة، بدعم من نمو محفظة التمويل بنسبة 13.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي أرباح «إكسترا» بنسبة 2.4 في المائة إلى 197.23 مليون ريال (52.59 مليون دولار)، مقارنة مع 192.65 مليون ريال (51.37 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي شأن متصل، قرر مجلس إدارة «إكسترا» توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 160 مليون ريال (42.7 مليون دولار)، بواقع ريالين للسهم، بما يعادل 20 في المائة من القيمة الاسمية.

وحددت الشركة يوم 10 أغسطس (آب) 2026 موعداً لاستحقاق الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهميها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرفها في 20 أغسطس، مشيرة إلى أن توزيعات المستثمرين غير المقيمين تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5 في المائة وفقاً لنظام ضريبة الدخل.

وارتفع سهم «إكسترا» بنسبة 2.60 في المائة عقب إعلان النتائج، ليتداول عند 68 ريالاً.

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