السعودية: «عسير» تعزز خريطة الاستثمار السياحي بالبنية التحتية والربط الجوي

لم تعد منطقة عسير تراهن على جمال الطبيعة وحده، بل على صناعة اقتصاد سياحي متكامل تقوده هيئة تطوير منطقة عسير، التي نجحت في تحويل المقومات الطبيعية والثقافية إلى فرص استثمارية، ومشروعات نوعية، وتجارب سياحية تمتد على مدار العام.

وبينما تتسارع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمنطقة، تتقدَّم عسير بثبات نحو ترسيخ مكانتها وجهةً تنافس كبرى الوجهات الإقليمية والدولية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، وربط جوي متوسِّع، واستثمارات متنامية، ومنظومة متكاملة تستهدف المستثمر والسائح في آن واحد.

ومنطقة عسير تقع في الجنوب الغربي من السعودية، وتتخذ من مدينة أبها مقراً لإمارتها، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط المرتفعات بالسهل الساحلي.

وتحدها مناطق جازان ونجران والباحة ومكة المكرمة، إضافة إلى الحدود السعودية اليمنية جنوباً، وساحل البحر الأحمر غرباً، وهو ما عزَّز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المملكة.

تنوع واتساع

وقالت هيئة تطوير منطقة عسير لـ«الشرق الأوسط» إن الفرص الاستثمارية السياحية في المنطقة أصبحت اليوم أكثر تنوعاً واتساعاً، مدفوعة بالطلب المتنامي على الوجهة، وبما تمتلكه عسير من مقومات تغطي مختلف حلقات سلسلة المنتج السياحي.

وأوضحت أن قطاع الإيواء والضيافة يتصدر هذه الفرص، من خلال الاستثمار في الفنادق والمنتجعات الجبلية، والوحدات السكنية المخدومة، ونزل الطبيعة، في ظل النمو المتواصل في أعداد الزوار، وتعدد المواسم السياحية على مدار العام.

كما يبرز وفقاً للهيئة، قطاع السياحة الريفية وسياحة المغامرات بوصفه أحد أكثر القطاعات الواعدة، مستفيداً من الطبيعة الجبلية الفريدة التي تمتاز بها عسير، وما توفره من مسارات للمشي الجبلي، وتجارب التسلق، ومنتجات سياحية في المرتفعات والوديان، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة البيئية.

وفي السياحة الثقافية والتراثية، أشارت الهيئة إلى أن الفرص تشمل إعادة إحياء القرى التراثية، والقصور التاريخية، والأسواق الشعبية، وتقديمها وفق نماذج استثمارية حديثة تحقق عائداً اقتصادياً، مع المحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية للمنطقة.

في المقابل، يبرز قطاع المأكولات بوصفه أحد المحرِّكات الجديدة للاستثمار، خصوصاً بعد تتويج عسير بلقب «منطقة الطهي العالمية لعام 2024»، بما يفتح المجال لاستقطاب مطاعم محلية وعالمية تقدِّم المطبخ العسيري بأساليب عصرية تعزِّز من جاذبية الوجهة.

أحد المرافق في منطقة عسير جنوب السعودية (واس)

الفعاليات والترفيه

وأضافت هيئة تطوير عسير، أنَّ فرص الاستثمار تمتد كذلك إلى الفعاليات والترفيه والتسوق، بما يسهم في إطالة مدة إقامة الزائر ورفع متوسط إنفاقه، مؤكدة أن المستثمر يجد منظومةً متكاملةً من الممكنات تبدأ منذ مرحلة الفكرة وحتى التنفيذ، بما يختصر الإجراءات ويعزِّز جاذبية البيئة الاستثمارية.

وعن أعداد الزوار، قالت الهيئة إن منطقة عسير استقبلت خلال العام الماضي نحو 6.1 مليون زائر، بينما تستهدف تحقيق نمو يتجاوز 10 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتنوع المواسم والفعاليات، وتطوير المنتجات السياحية، وتحسين الربط الجوي، والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات.

وتستهدف استراتيجية عسير، بحسب الهيئة، الوصول إلى 9.1 مليون زيارة بحلول عام 2030، بما يعزِّز مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً عالميةً تستقطب الزوار طوال العام.

وأوضحت أنَّ السياحة المحلية لا تزال تُمثِّل النسبة الأكبر من إجمالي الزوار، إلى جانب نمو متواصل في أعداد القادمين من دول الخليج والأسواق الإقليمية والدولية المرتبطة بالرحلات الجوية المباشرة، في حين جاءت أبرز الجنسيات الزائرة خلال عام 2025 من مصر، واليمن، والإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر، والهند.

المنافسة... والمناخ المعتدل

وأكدت الهيئة أنَّ عسير أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى منافسة أبرز الوجهات السياحية الإقليمية والدولية، مستندة إلى استراتيجية واضحة لبناء وجهة عالمية، وإلى مشروعات نوعية يتقدَّمها مشروع مطار أبها الدولي، إلى جانب التَّوسُّع في الربط الجوي المباشر مع وجهات محلية وإقليمية ودولية.

وشدَّدت، على أنَّ المنطقة تمتلك أجواء معتدلة، وقمماً جبلية، وقرى تراثية، وقصوراً تاريخية، وأسواقاً شعبية، ومطبخاً محلياً غنياً، ومسارات طبيعية، إلى جانب التطور المتسارع في الفعاليات والتجارب السياحية وقطاع الضيافة، بما عزَّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وهو ما انعكس في فوزها بجائزة «أسرع وجهة سياحية نمواً في الخليج لعام 2025»، وإدراج قلاع أبو نقطة ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2024، إلى جانب تتويجها بلقب «منطقة الطهي العالمية لعام 2024».

وتعمل هيئة تطوير منطقة عسير على تسريع وتيرة التنمية عبر تنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنموية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية. وتركز الهيئة على تحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار على مدار العام، مستندة إلى تنوعها الطبيعي وهويتها الثقافية، في إطار دعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لتنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة.