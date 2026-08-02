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يوميات الشرق

بريطانيا تستعد لأكبر كسوف شمسي منذ 1999... وإسبانيا تشهد ظاهرة فلكية نادرة مع غروب الشمس

يحدث كسوف الشمس عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة (أ ب)
يحدث كسوف الشمس عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة (أ ب)
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بريطانيا تستعد لأكبر كسوف شمسي منذ 1999... وإسبانيا تشهد ظاهرة فلكية نادرة مع غروب الشمس

يحدث كسوف الشمس عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة (أ ب)
يحدث كسوف الشمس عندما تصطف الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة (أ ب)

يستعد ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة وأوروبا لمتابعة واحدة من أبرز الظواهر الفلكية هذا العام، حيث يشهد يوم 12 أغسطس كسوفاً شمسياً واسع النطاق سيكون الأكبر الذي تراه بريطانيا منذ نحو ثلاثة عقود، فيما تحظى إسبانيا والبرتغال بفرصة مشاهدة كسوف كلي نادر يتزامن مع غروب الشمس، حسب «سكاي نيوز».

ويحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوءها كلياً أو جزئياً بحسب موقع الراصد. وستقع مناطق من جرينلاند وآيسلندا وشمال روسيا وإسبانيا والبرتغال ضمن مسار الكسوف الكلي؛ حيث سيختفي قرص الشمس بالكامل لبضع دقائق، في حين ستشهد المملكة المتحدة ومعظم أنحاء أوروبا وشمال غربي أفريقيا وشرق كندا كسوفاً جزئياً.

وفي بريطانيا، سيغطي القمر نحو 90 في المائة من قرص الشمس، ليكون أكبر كسوف تشهده البلاد منذ الكسوف الكلي عام 1999، الذي شوهد آنذاك في أجزاء من كورنوال وديفون.

ويتوقع أن يحظى سكان كورنوال بأفضل رؤية هذا العام؛ إذ ستصل نسبة احتجاب الشمس إلى نحو 95 في المائة، بينما ستتجاوز النسبة 98 في المائة في أقصى جنوب غربي آيرلندا.

ووفق التوقعات، يبدأ الكسوف في لندن وبريستول وكارديف عند الساعة 6:17 مساءً، ويبلغ ذروته في 7:12 مساءً، قبل أن ينتهي عند 8:06 مساءً. وخلال ذروة الظاهرة لن يحل الظلام الكامل كما يحدث في الكسوف الكلي، بل سيبدو المشهد أشبه بسماء ملبدة بالغيوم أو بأجواء الشفق قبيل الغروب.

أما في إسبانيا، فسيحظى السكان والزوار بمشهد استثنائي يُعرَف باسم «كسوف الغروب»، حيث يظهر الهلال المتبقي من الشمس وهو يلامس الأفق بعد انتهاء مرحلة الكسوف الكلي، وهي ظاهرة نادرة لا تتكرر كثيراً في المكان نفسه.

ودعت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) هواة الفلك إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند متابعة الحدث، مؤكدة أن النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة. وشدَّدت الوكالة على ضرورة استخدام نظارات مخصصة لمراقبة الكسوف أو وسائل رصد آمنة، مشيرة إلى أن النظر إلى الشمس دون حماية قد يسبب أضراراً دائمة لشبكية العين.

وأضافت «ناسا» أن اللحظة الوحيدة التي يمكن خلالها النظر إلى الشمس بالعين المجردة هي أثناء مرحلة الكسوف الكلي، عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل، أما بمجرد ظهور أول خيط من الضوء مجدداً، فيجب إعادة ارتداء وسائل الحماية فوراً.

ويُعد هذا الكسوف أول ثلاثة كسوفات شمسية متتالية ستشهدها إسبانيا خلال العامين المقبلين، مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات العالمية لمراقبة الظواهر الفلكية خلال الفترة المقبلة.

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