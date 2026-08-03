أوكرانيا تعاود استهداف عملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز»

استهدفت ضربة أوكرانية جديدة في الليل مستودعاً تابعاً لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز» في منطقة فلاديمير، على بُعد نحو 180 كيلومتراً شرق موسكو، وفق ما أفادت المجموعة والسلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن «وايلدبيريز» أن «حريقاً اندلع في موقع لوجستي للشركة بمنطقة فلاديمير نتيجة هجوم»، مع الإشارة إلى أنه جرى إجلاء العاملين بالمستودع.

وأفاد الحاكم المحلي ألكسندر أفدييف بأن «مسيّرات هاجمت المستودع في منطقة سوبينسكي»، مشيراً، عبر خدمة الدردشة الروسية «ماكس»، إلى «أضرار وحريق» وإلى «إصابة شاب بجروح».

ومنذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، استهدفت أوكرانيا نحو عشرين موقعاً تابعاً لـ«وايلدبيريز» في أنحاء مختلفة من روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

تصاعد الدخان بعد هجوم أوكراني على مقر «وايلدبيريز» في روسيا (رويترز)

وأسفرت أولى الهجمات، ليل 17 - 18 يوليو (تموز) الماضي، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 90 بجروح في مواقع بمناطق موسكو وتامبوف (الوسط الغربي).

واستهدفت ضربات لاحقة بمسيّرات أوكرانية مواقع للشركة في سان بطرسبرغ (شمال غرب) وسيمفيروبول في القرم وكراسنودار وفولغوغراد (جنوب) وسامارا (فولغا).

وتُعد «وايلدبيريز» من أبرز منصات التجارة الإلكترونية في روسيا، وغالباً ما تُوصف بأنها «أمازون» الروسية بسبب تنوع منتجاتها وسرعة خدمات التوصيل في أنحاء البلاد الشاسعة.

وتندرج الضربات على مستودعاتها في إطار هجمات أوكرانيا طويلة المدى على المنشآت المدنية في روسيا، والتي تشنّها كييف ردّاً على الغزو الروسي الذي تتعرّض له منذ فبراير (شباط) 2022.

وتقول كييف إن هذه الضربات تهدف إلى دفع «الكرملين» إلى التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.