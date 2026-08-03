عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
العالم أوروبا

أوكرانيا تعاود استهداف عملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز»

لقطة تسلم تابعة لشركة وايلدبيريز وهي من أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية الروسية بموسكو (إ.ب.أ)
لقطة تسلم تابعة لشركة وايلدبيريز وهي من أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية الروسية بموسكو (إ.ب.أ)
TT
TT

أوكرانيا تعاود استهداف عملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز»

لقطة تسلم تابعة لشركة وايلدبيريز وهي من أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية الروسية بموسكو (إ.ب.أ)
لقطة تسلم تابعة لشركة وايلدبيريز وهي من أكبر متاجر التجزئة الإلكترونية الروسية بموسكو (إ.ب.أ)

استهدفت ضربة أوكرانية جديدة في الليل مستودعاً تابعاً لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي «وايلدبيريز» في منطقة فلاديمير، على بُعد نحو 180 كيلومتراً شرق موسكو، وفق ما أفادت المجموعة والسلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن «وايلدبيريز» أن «حريقاً اندلع في موقع لوجستي للشركة بمنطقة فلاديمير نتيجة هجوم»، مع الإشارة إلى أنه جرى إجلاء العاملين بالمستودع.

وأفاد الحاكم المحلي ألكسندر أفدييف بأن «مسيّرات هاجمت المستودع في منطقة سوبينسكي»، مشيراً، عبر خدمة الدردشة الروسية «ماكس»، إلى «أضرار وحريق» وإلى «إصابة شاب بجروح».

ومنذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، استهدفت أوكرانيا نحو عشرين موقعاً تابعاً لـ«وايلدبيريز» في أنحاء مختلفة من روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

تصاعد الدخان بعد هجوم أوكراني على مقر «وايلدبيريز» في روسيا (رويترز)

وأسفرت أولى الهجمات، ليل 17 - 18 يوليو (تموز) الماضي، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 90 بجروح في مواقع بمناطق موسكو وتامبوف (الوسط الغربي).

واستهدفت ضربات لاحقة بمسيّرات أوكرانية مواقع للشركة في سان بطرسبرغ (شمال غرب) وسيمفيروبول في القرم وكراسنودار وفولغوغراد (جنوب) وسامارا (فولغا).

وتُعد «وايلدبيريز» من أبرز منصات التجارة الإلكترونية في روسيا، وغالباً ما تُوصف بأنها «أمازون» الروسية بسبب تنوع منتجاتها وسرعة خدمات التوصيل في أنحاء البلاد الشاسعة.

وتندرج الضربات على مستودعاتها في إطار هجمات أوكرانيا طويلة المدى على المنشآت المدنية في روسيا، والتي تشنّها كييف ردّاً على الغزو الروسي الذي تتعرّض له منذ فبراير (شباط) 2022.

وتقول كييف إن هذه الضربات تهدف إلى دفع «الكرملين» إلى التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا زيلينسكي روسيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي بلغ مليون و449 ألفاً منذ بداية الحرب

أوروبا جنود من الجيش الروسي خلال العرض العسكري بمناسبة يوم النصر في موسكو (د.ب.أ)

أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي بلغ مليون و449 ألفاً منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، يوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 يوليو 2022، إلى نحو مليون و449 ألفاً.

«الشرق الأوسط» (كييف - لندن)
أوروبا تدمير مستودع بريدي تابع لشركة «نوفا بوشتا» إثر هجوم روسي على ضواحي مدينة خاركيف الأوكرانية يوم 2 أغسطس (أ.ب) p-circle
أوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية تشهد موجة تصعيد جديدة

دخلت الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، الأحد، مع تنفيذ أوكرانيا واحدة من أوسع موجات الهجمات بالطائرات المسيّرة على العمق الروسي، فيما أعلنت…

«الشرق الأوسط» (كييف - موسكو)
أوروبا عناصر من رجال الشرطة في شوارع موسكو (رويترز)
أوروبا

قتيلان في روسيا جراء هجمات أوكرانية بمسيّرات

قال مسؤولون محليون في روسيا، اليوم (الأحد)، إنَّ غارات أوكرانية بطائرات مسيّرة قتلت شخصين على الأقل في مناطق على نهر الفولغا خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا رجال أمن في موقع الانفجار بالقرب من المطعم في وسط موسكو (رويترز)
أوروبا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 في انفجار بوسط موسكو

أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة ​يدوية الصنع كانت تحملها امرأة، السبت، بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري سقوط جدار برلين... محطة تاريخية ووعد لم يتحقق (أرشيفية - رويترز)
أوروبا

تحليل إخباري أوروبا و«الستار الحديدي» الجديد... انقسام بلا جدار

عندما سقط جدار برلين عام 1989، اعتقد كثيرون أنها «نهاية التاريخ»، كما زعم فرانسيس فوكوياما، مع دخول أوروبا مرحلة من التكامل السياسي والاقتصادي والأمني.

أنطوان الحاج