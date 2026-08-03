المصانع اليابانية تسجل أقوى نمو للإنتاج منذ 12 عاماً

سجل القطاع الصناعي الياباني أداءً قوياً خلال يوليو (تموز)، بعدما ارتفع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من 12 عاماً، مدعوماً بانتعاش الطلب العالمي على أشباه الموصلات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في مؤشر يعكس استمرار تعافي الصناعة اليابانية رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأظهر مسح صادر عن «إس آند بي غلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان سجل 54.5 نقطة خلال يوليو، منخفضاً بشكل طفيف من 54.8 نقطة في يونيو (حزيران)، لكنه حافظ على بقائه فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي.

وأشار المسح إلى أن إنتاج المصانع نما بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2014، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة بأقوى معدل منذ يناير (كانون الثاني) 2022، بدعم من الطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والمكونات المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي.

كما سجلت طلبات التصدير الجديدة أسرع نمو لها في أكثر من خمس سنوات، مع زيادة الطلب من الأسواق الآسيوية والولايات المتحدة، وهو ما يعكس استمرار قوة الإنفاق العالمي على التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وقالت أنابيل فيديس، المديرة المشاركة للاقتصاد في «إس آند بي غلوبال إنتليجنس»، إن العديد من الشركات ربطت تحسن النشاط بارتفاع الطلب العالمي في قطاع أشباه الموصلات، إضافة إلى التوسع في الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.