أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي بلغ مليون و449 ألفاً منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، يوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 يوليو (تموز) 2022، إلى نحو مليون و449 ألفاً و120 فرداً، من بينهم 1500 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، يوم الأحد.

وحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12231 دبابة، و25070 مركبة قتالية مدرعة، و47196 نظام مدفعية، و1988 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1529 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و439291 طائرة مسيرة و5007 صواريخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و128953 من المركبات وخزانات الوقود، و4486 من وحدات المعدات الخاصة.