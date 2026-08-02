3 أجيال للمنافسة على كعكة الموسم الصيفي بالسينما المصرية

تستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال 3 أفلام جديدة وهي «الست لما» ليسرا، و«الجواهرجي» لمحمد هنيدي، و«محمود التاني» لأحمد بحر، للتنافس على كعكة الموسم الصيفي، وتنضم هذه الأفلام لقائمة أخرى بدأ عرضها قبل أشهر عدة وتنوعت موضوعاتها بين الكوميدي والأكشن.

وتشهد الأفلام الجديدة التي ستطرح تباعاً خلال أغسطس (آب) الحالي، على منافسة فنية بين 3 أجيال مختلفة، تجمعها الكوميديا والعلاقات الاجتماعية، وهي يسرا التي بدأت مشوارها في سبعينات القرن الماضي، وقدمت بطولات سينمائية عدة.

بينما تصدر محمد هنيدي أولى بطولاته السينمائية «صعيدي في الجامعة الأميركية»، نهاية التسعينات بعد مشاركته في العديد من الأعمال، كما يشارك في المنافسة السينمائية الصيفية الفنان الشاب أحمد بحر الذي بدأ مشواره قبل سنوات قليلة، وبرز اسمه على الساحة بعد مشاركته في بطولة فيلم «الحريفة».

وعن رأيه في منافسة 3 أجيال فنية في موسم واحد، وكيف ستكون المنافسة بينهم، وهل ستكون لصالح الفنان أم الجمهور؟ أكد الناقد الفني المصري عماد يسري، أن المنافسة بين أجيال مختلفة أمر مفيد وتصب في صالح الصناعة بشكل عام.

يسرا تشارك في موسم الصيف بفيلم «الست لما» (الملصق الترويجي للفيلم)

وأضاف يسري لـ«الشرق الأوسط»: «هذا السباق الفني اللافت سيثري الشاشة الكبيرة وسيقف وراء تنوع الإنتاج والذائقة الفنية، فمعنى وجود أجيال مختلفة فإن القصص المطروحة ستكون مختلفة ومتنوعة من حيث المضمون، وحسب اللون الذي يهتم به صناع كل عمل، وفي مقدمتهم البطل وما يليق بطابعه الفني، وعلى الناس اختيار ما يروق لهم».

وعبر فيلم «الست لما... فيتو»، تعود الفنانة يسرا للسينما بعد غيابها لعامين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية دينا الكردي التي تقدمها يسرا، وهي مؤسسة حملة «فيتو» التي يظهر الفيلم تأييد البعض لها بشدة وأنها تمثل قوة للمرأة بينما يعارضها آخرون، ويشارك في البطولة درة، وياسمين رئيس، وتأليف مصطفى بدوي، وكيرو أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غريب.

ويعود محمد هنيدي عبر فيلم «الجواهرجي»، بعد غياب عن السينما منذ تقديمه لفيلم «مرعي البريمو» قبل 3 سنوات، وتدور أحداث «الجواهرجي» في إطار اجتماعي كوميدي حول تفاصيل الأسرة ومشكلات الزواج والطلاق، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي، منى زكي، وأحمد السعدني، وتارا عماد، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وبدوره، أكد الناقد الفني المصري سمير الجمل، أن المنافسة السينمائية لم تعد تتمحور حول اسم البطل، فمقاييس «نجم الشباك» انتهت، لكن «تنوع الأجيال» سيؤدي لتنوع القصص عموماً، لافتاً إلى أن من سيخاطب الشباب سيكون الأكثر ربحاً لأن جمهور السينما بالفترة الحالية من الشباب.

وأضاف الجمل لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أسماء فنية لا تغيب عن الناس وموجودة على الشاشة للمشاركة في الدعاية والإعلان أو في البرامج، بينما تغيب عن السينما، وهذا ما يدفع الجمهور للبحث وراء قليل الظهور وصاحب القصة المهمة والجاذبة».

فيلم «محمود التاني» يشهد صعود الجيل الأحدث (الملصق الترويجي للفيلم)

وينافس الفنان الشاب أحمد بحر خلال موسم الصيف ولأول مرة في البطولة السينمائية المطلقة عبر فيلم «محمود التاني» بعد تقديمه لأعمال غنائية ومشاركات فنية كان أحدثها بطولة مسلسل «بيبو»، في موسم دراما رمضان الماضي، يشارك في بطولة «محمود التاني» أحمد غزي، وكارولين عزمي، تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وتدور أحداثه حول شخصين يحملان الاسم نفسه ويتعرضان لمواقف ومفارقات بسبب انتمائهما لعالمين مختلفين.

وعن رأيه في صاحب الجاذبية الأكبر في العمل الفني البطل أم القصة، أكد الناقد عماد يسري، أن «النص السينمائي» سيظل البطل الحقيقي في صناعة السينما بمصر والعالم، مضيفاً: «نجم العمل دون قصة جاذبة على مستوى السيناريو والحبكة المتماسكة سيفشل، ولدينا نماذج لأفلام لم تحقق المرجو منها رغم تصدر أسماء مهمة بطولتها، فالبطل عامل أساسي، بينما النص هو الرئيسي».