الفتح يطوي معسكر ماربيا... وينتظر الضوء الأخضر للصفقات

يستعد فريق الفتح لاختتام معسكره الحالي في مدينة ماربيا الإسبانية، بعدما خاض آخر مبارياته الودية أمام العربي القطري، وخسرها بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفتح إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، يوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من الإعداد في محافظة الأحساء، تأهباً لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين.

وسيفتتح الفتح مشواره في الدوري بمواجهة صعبة أمام النصر على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض.

وسعى المدرب السعودي خالد العطوي، خلال فترة المعسكر، إلى الوقوف على مستويات عدد من الأسماء الموجودة في الفريق، بعد رحيل أكثر من 10 لاعبين، سواء من المحليين أو الأجانب، وهو ما فرض تحديات كثيرة على عمله خلال المعسكر الخارجي؛ خصوصاً أنه يقود الفريق الأول للمرة الأولى منذ انطلاق استعدادات الموسم الجديد.

وخلال المعسكر الخارجي، خاض الفتح مباراة أمام ريال مايوركا، كانت الأصعب بين جميع تجاربه الودية، وخسرها بثلاثية نظيفة، وكشفت للجهاز الفني كثيراً من النواقص التي يحتاج إلى معالجتها قبل انطلاق الموسم.

ورصد العطوي جميع احتياجاته الفنية، وحدد أسماء اللاعبين المحليين والأجانب الذين يرغب في التعاقد معهم، إلا أن الجانب المالي ظل العامل الأبرز في بدء المفاوضات مع اللاعبين أو الأندية المالكة لعقودهم.

وبعد أن أمضى الفتح أشهراً عدة يعاني من أزمات مالية أدخلته في قضايا مع أكثر من جهة، وأوقفته فترة عن التسجيل من قبل «فيفا»، كما لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية خلال فترة التسجيل الشتوية من الموسم الماضي، كان لزاماً على إدارة النادي إيجاد حلول مالية تساعدها على إبرام التعاقدات الجديدة وتعويض الأسماء التي انتهت عقودها. ولهذا، قامت ببيع عقد نايف مسعود إلى الأهلي، وقبله عقد اللاعب الشاب محمد الصرنوخ إلى الهلال، ليدخل خزينة النادي أكثر من 25 مليون ريال من الصفقتين، أسهمت في حل القضايا المعلقة، والرفع إلى الجهات المختصة للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وموافقة لجنة الاستدامة على إبرام الصفقات الجديدة، وفق المخصصات المحددة من برنامج الاستقطاب، إلى جانب الدعم المقدم من وزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وغيرها من الجهات، إضافة إلى السيولة المتوافرة من بيع عقدَي مسعود والصرنوخ.

وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على بيع عقدَي مسعود والصرنوخ، فإن النادي لم يعلن حتى الآن حصوله على موافقات الجهات المختصة لإبرام الصفقات الجديدة، رغم وجود لاعبين بالفعل في المعسكر الخارجي تم الاتفاق معهم على توقيع العقود.

وفي الوقت الذي أُعلن فيه رحيل أسماء شكلت طوق نجاة للفريق خلال أصعب مراحله المالية، وفي مقدمتهم الجزائري سفيان بن دبكة، الذي جُدد عقده قبل ساعات من أولى مباريات الفريق في الموسم قبل الماضي، بعد أن غادر إلى بلاده ووصلته عروض عدة، جاء القرار هذه المرة بإنهاء مسيرته مع النادي وتوجيه الشكر له بعد أكثر من 6 مواسم، ويتمسك الفتح في المقابل بالمغربي مروان سعدان الذي أمضى فترة زمنية مقاربة، وحمل شارة قيادة الفريق، كما سبق له الوجود ضمن قائمة منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من كأس العالم، إلى جانب مواطنه مراد باتنا الذي يعد من أبرز نجوم الدوري السعودي، وأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في مسيرة الفتح خلال السنوات الماضية.

ويمر الفتح بمرحلة تجديد كبيرة مع دخول النادي مسار الخصخصة، بعدما طُرح للاستحواذ قبل أشهر، إلا أنه مع إغلاق باب استقبال طلبات الاستحواذ، لم يُعلَن عن تقدم أي جهة بعرض رسمي، وهي خطوة من شأنها -حال اكتمالها- أن تمثل نقلة مهمة للنادي الذي عانى خلال مواسم متتالية من صراع البقاء، رغم أنه يبقى أحد الأندية التي صنعت واحدة من أبرز مفاجآت الكرة السعودية، عندما تُوِّج بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012- 2013، قبل أن يضيف إليه لقب كأس السوبر السعودي.

ويترقب أنصار الفتح الإعلان عن الصفقات الجديدة، والاطمئنان على جاهزية فريقهم الذي يعد من أكثر الأندية حضوراً جماهيرياً في المباريات التي تقام بالأحساء، وتحديداً على ملعب «ميدان تمويل الأولى» بمقر النادي؛ إذ تكشف الأرقام الرسمية أن الفتح يحتل المركز الخامس من حيث متوسط الحضور الجماهيري، خلف الأندية الأربعة الكبرى الأكثر جماهيرية في المملكة.