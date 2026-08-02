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الرياضة رياضة سعودية

ميهاي أولى الصفقات الصيفية للفتح

الروماني ميهاي أليكسندرو (نادي الفتح)
الروماني ميهاي أليكسندرو (نادي الفتح)
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ميهاي أولى الصفقات الصيفية للفتح

الروماني ميهاي أليكسندرو (نادي الفتح)
الروماني ميهاي أليكسندرو (نادي الفتح)

أعلنت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب الروماني ميهاي أليكسندرو لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وبات ميهاي اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز المحور أولى الصفقات الأجنبية في صفوف الفتح، حيث تأخر الإعلان عن الصفقات نتيجة انتظار الموافقات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات.

ووجد ميهاي مع الفريق في المعسكر المقام في إسبانيا الذي يختتم الثلاثاء، حيث تابع المدرب السعودي خالد العطوي مستوى اللاعب مباشرة وأوصى بالتعاقد معه.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت منذ أيام إلى المفاوضات مع اللاعب الروماني ضمن قائمة من الأسماء الأجنبيّة التي سيتم الإعلان عن التعاقد معها تباعاً.

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