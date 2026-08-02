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الرياضة رياضة سعودية

سيدات القادسية يكسبن وديّة ريال بيتيس

القادسية هزم ريال بيتيس ودياً في السيدات (نادي القادسية)
القادسية هزم ريال بيتيس ودياً في السيدات (نادي القادسية)
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سيدات القادسية يكسبن وديّة ريال بيتيس

القادسية هزم ريال بيتيس ودياً في السيدات (نادي القادسية)
القادسية هزم ريال بيتيس ودياً في السيدات (نادي القادسية)

فاز فريق القادسية، المنافس في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الخارجي المقام في إسبانيا، على ريال بيتيس بنتيجة 4 - 3، وذلك ضمن استعداداته للموسم الجديد، حيث يستمر المعسكر حتى 14 أغسطس (آب) الحالي.

وسيخوض الفريق مباراتين وديتين إضافيتين، وفقاً لبرنامجه الإعدادي المعلن.

وكان نادي القادسية قد أعلن تعاقده مع المدرب الإنجليزي جايلز بارنز، لقيادة فريق السيدات، خلفاً للمدربة الكندية كارملينا موسكاتو، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي.

وأنهى فريق القادسية الموسم الماضي في المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعدما جمع 23 نقطة من 14 مباراة.

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الرياضة كرة القدم للسيدات السعودية

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