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بعد انضمامه لريال مدريد... كارلوس إسبي يودّع ليفانتي بـ«رسالة مؤثرة»

المهاجم الشاب كارلوس إسبي (رويترز)
المهاجم الشاب كارلوس إسبي (رويترز)
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بعد انضمامه لريال مدريد... كارلوس إسبي يودّع ليفانتي بـ«رسالة مؤثرة»

المهاجم الشاب كارلوس إسبي (رويترز)
المهاجم الشاب كارلوس إسبي (رويترز)

انضم المهاجم الشاب كارلوس إسبي من ليفانتي إلى ريال مدريد بعد مفاوضات سريعة، وظهر اللاعب أيضاً سريعاً مع ناديه الجديد بمشاركته في مباراة ودية أمام فيورنتينا الإيطالي، السبت.

ووجه إسبي رسالة لناديه القديم عبر حسابه الرسمي على شبكة «إنستغرام»، قائلاً: «رغم صعوبة الأيام القليلة الماضية، لكنني أردت توديع نادي ليفانتي الذي كان بيتي لسنوات».

وأضاف: «ليفانتي هو النادي الذي اقتنع بي وبقدراتي منذ الصغر، وتدرجت في صفوفه لاعباً وإنساناً، لتبدأ رحلتي لمواجهة تحد جديد».

وتابع مهاجم ريال مدريد: «أشكر كل من كان جزءاً في هذه الرحلة، وهم زملائي في الفريق، كما أشكر المدربين والجهاز الفني ومسؤولي النادي، وكل من ساعدني في الوصول إلى هذه المكانة، لقد شعرت دائماً بمودة كبيرة، وهو أمر سيبقى في ذاكرتي للأبد».

وواصل: «وأشكر جماهير ليفانتي بالطبع، لقد وجدت منهم مساندة ودعماً كبيراً منذ اليوم الأولي لي، ولهم دور أساسي في مسيرتي طوال السنوات الماضية، وسيبقون دائماً في قلبي، سأرحل وأنا مطمئن، بعدما بذلت قصارى جهدي للدفاع عن قميص الفريق وشعار النادي، شكراً لكم على كل شيء».

وانتقل كارلوس إسبي إلى ريال مدريد بعد تألقه بقميص ليفانتي حيث سجل 20 هدفاً منها 13 هدفاً في الموسم الماضي.

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الرياضة كرة القدم ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا

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