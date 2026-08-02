تصريحات إبراهيم حسن عن خطة لتطوير الكرة المصرية تلقى تفاعلاً

لقيت تصريحات صحافية لمدير منتخب مصر لكرة القدم إبراهيم حسن، تناول فيها ما وصفه بخطة لتحسين أداء الكرة المصرية، تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسم إبراهيم حسن قائمة البحث على «غوغل» في مصر، الأحد، مع تداول تصريحاته بشأن تطوير منظومة كرة القدم.

وكان إبراهيم حسن قد قال في حوار صحافي إن «النجاحات الأخيرة للمنتخب المصري تفرض مسؤولية أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب القيام بخطوات أو خطة لتطوير قطاع الكرة». ولفت إلى تقدم الجهاز الفني للمنتخب المصري بخطة لاتحاد الكرة المصري، تتضمن بعض النقاط التي يمكن أن تساعد على تطوير الأداء، من بينها تقليص عدد اللاعبين الأجانب لإتاحة الفرصة للمواهب الجديدة، وتقليل عدد الأندية في الدوري المصري لتعود 18 فريقاً بدلاً من 21.

ويعود تاريخ بطولة الدوري المصري لكرة القدم إلى موسم 1948، وقد تراوح عدد الفرق المشاركة فيها بين 14 و18 فريقاً، قبل أن يؤدي إلغاء الهبوط إلى ارتفاع العدد إلى 21 فريقاً. وعادةً ما يجري اختيار لاعبي المنتخب المصري من بين أندية البطولة، فيما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري أبطال أفريقيا، في حين يحصل صاحب المركز الثالث، وأحياناً الرابع، على بطاقة المشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

الرئيس المصري كرّم المنتخب القومي بعد عودته من منافسات كأس العالم (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ويرى الناقد الرياضي المصري أسامة صقر أن تصريحات إبراهيم حسن تحمل أهمية كبيرة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ما طرحه مدير المنتخب يندرج ضمن إطار خطة لتطوير الكرة المصرية، خصوصاً فيما يتعلق بتقليص عدد الأندية واللاعبين الأجانب، لما يسببه ذلك من حالة من الارتباك».

وأضاف: «إن تقليص عدد فرق الدوري، كما اقترح إبراهيم حسن، من 21 إلى 18 فريقاً، يمنح الأندية فرصة أفضل للاستعداد للمنافسات، ويؤدي إلى خفض عدد المباريات، بما يساعدها على التوفيق بين البطولات المحلية والقارية، ويقلل من المشكلات التي تواجهها».

وأشار صقر إلى أن خفض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري من 5 إلى 3 لاعبين، على سبيل المثال، سيوفر أكثر من 80 فرصة أمام المواهب المصرية في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية، لكنه شدد على ضرورة تطبيق القرار بصورة تدريجية خلال فترة تصل إلى 5 سنوات، حتى لا يؤثر في التعاقدات القائمة حالياً، متوقعاً أن تُسهم هذه الخطوات الإصلاحية، حال تنفيذها، في إحداث تأثير كبير على مسار تطوير كرة القدم المصرية.

وكرّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتخب القومي لكرة القدم بعد عودته من منافسات بطولة كأس العالم، وبعد أن قدّم أداءً مشرفاً على الرغم من الخروج من دور الـ16، وبعد هذا التكريم وجهت قيادات بالدولة ضرورة وضع خطة لتطوير الكرة المصرية.

ويقول الناقد الرياضي المصري سعد صديق «إن اقتراح تقليص عدد الأندية المشاركة في الدوري من شأنه أن يرفع مستوى المنافسة، ويسهم في تطوير أداء الفرق وزيادة جاهزيتها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إن اقتراح إبراهيم حسن تقليص عدد اللاعبين الأجانب يأتي ضمن خطة لتطوير الكرة المصرية، وهو أمر يطالب به كثيرون، وأنا من بينهم، بهدف منح الفرصة أمام اللاعبين الشباب والاستفادة من قطاعات الناشئين في مختلف الأندية». إلا أن صديق أشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قد يواجه صعوبة كبيرة في إقناع اتحاد الكرة بتطبيق هذه الرؤى خلال المرحلة المقبلة.