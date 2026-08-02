مصادر «الشرق الأوسط»: أنجيلو غير متاح للرحيل… والنصر يسابق الزمن لإنهاء الحظر

كشفت مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» أن البرازيلي أنجيلو غابرييل، لاعب النصر، ليس مطروحاً للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته، إضافة إلى استمرار القيود المفروضة على النادي بسبب الرقابة المالية، وعدم حصوله حتى الآن على الموافقة لإبرام صفقات جديدة.

ووفق ما يتردد في وسائل الإعلام التركية، فقد أبدى نادي بشكتاش اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب خلال الساعات الماضية، إلا أن إدارة النصر لا تملك خيار الموافقة على رحيله في الوقت الراهن، نظراً للظروف التي يمر بها النادي على صعيد التسجيل والتعاقدات.

وأكدت المصادر أن إدارة النصر تواصل جهودها لإنهاء ملف المنع، ورفع القيود المفروضة على تسجيل اللاعبين، تمهيداً للحصول على الضوء الأخضر لإتمام صفقاتها، وفي مقدمتها التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي سامو كوستا، إضافة إلى استكمال إجراءات تجديد عقد عبدالرحمن غريب.

وتعمل إدارة النادي على تسريع إنهاء جميع الإجراءات خلال الأيام المقبلة، قبل اختتام المعسكر الإعدادي وعودة البعثة إلى الرياض، بهدف إنهاء ملف التسجيل والتعاقدات، والدخول إلى الموسم الجديد بقائمة مكتملة.