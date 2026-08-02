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الرياضة رياضة عالمية

ألونسو يداوي «جراح ريال مدريد» بقيادة ثورة تشيلسي

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
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ألونسو يداوي «جراح ريال مدريد» بقيادة ثورة تشيلسي

الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
الإسباني تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)

استعاد تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الإنجليزي الجديد ذكريات أيامه لاعباً في ليفربول وريال مدريد أثناء قيادته للفريق اللندني.

حقق ألونسو إنجازاً تاريخياً عندما كان مدرباً لليفركوزن، حيث قاده للتتويج بالثنائية المحلية بتحقيق لقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي، وكأس ألمانيا لأول مرة منذ عام 1993، وذلك بعدما كان الفريق يلقب بـ«نيفركوزن» في ألمانيا بسبب اكتفائه كثيراً بالمركز الثاني.

قال المدرب الإسباني في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لقد كان إنجازاً رائعاً وغير متوقع».

ولكن هذا الإنجاز لم يكن كافياً لألونسو للاستمرار كثيراً مدرباً لريال مدريد، حيث تولى المهمة في مايو (أيار) 2025، ورحل بعد أشهر قليلة بعد خلافات مع بعض نجوم الفريق مثل فينيسيوس جونيور.

وبشأن رحيله المبكر عن ريال مدريد، قال المدرب الإسباني: «لحسن الحظ، لا يوجد الكثير من الذكريات المؤلمة في مسيرتي، لقد تعافيت من جرح بسيط، والآن أستمتع بالخطوة الجديدة مثلما بدأت مع ريال مدريد».

وشدد: «كنت أنتقد نفسي بشدة عندما لا تنجح بعض الأمور، وأفكر في كيفية التحسن، وبالتأكيد نتعلم من الكبوات».

وقال ألونسو إنه تأنى كثيراً قبل الموافقة على تدريب تشيلسي، موضحاً: «كان لدي انطباع خارجي عن الفريق وأوضاع النادي».

وأشار: «أدركت الإيجابيات وما كان يقلقني أيضاً، وتعاملت معها، وكانت لدي رؤية مشتركة مع مسؤولي النادي، ولدينا إصرار على بداية مسيرة إيجابية، ونعمل ونقرر سوياً من أجل بناء فريق جيد».

وختم تشابي ألونسو: «لم يكن الوضع كارثياً كما بدا للبعض في الموسم الماضي، ولكن بالتأكيد بإمكاننا التحسن، وسنرى كم الوقت الذي نستغرقه لتحسين الأمور».

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الرياضة كرة القدم ريال مدريد تشيلسي بريطانيا

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