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الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يتعاقد مع البوسني ألايبيغوفيتش حتى 2031

كريم ألايبيغوفيتش يحتفل بالتسجيل في مرمى قطر بالمونديال (رويترز)
كريم ألايبيغوفيتش يحتفل بالتسجيل في مرمى قطر بالمونديال (رويترز)
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يوفنتوس يتعاقد مع البوسني ألايبيغوفيتش حتى 2031

كريم ألايبيغوفيتش يحتفل بالتسجيل في مرمى قطر بالمونديال (رويترز)
كريم ألايبيغوفيتش يحتفل بالتسجيل في مرمى قطر بالمونديال (رويترز)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، تعاقده مع المهاجم البوسني الشاب كريم ألايبيغوفيتش بعقد يمتد حتى عام 2031، قادماً من باير ليفركوزن الألماني.

ولم يكشف يوفنتوس عن التفاصيل المالية للصفقة، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن ليفركوزن سيحصل على 30 مليون يورو، (نحو 34 مليون دولار)، إضافة إلى حوافز ومتغيرات.

ويبلغ ألايبيغوفيتش 18 عاماً، وخاض 11 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، كما شارك في كأس العالم 2026 وسجل هدفاً في مرمى قطر.

وبدأ ألايبيغوفيتش مسيرته في أكاديمية نادي كولن، مسقط رأسه، قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن عام 2021.

وباع ليفركوزن المهاجم البوسني إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي العام الماضي، قبل أن يعاود شراءه مقابل ثمانية ملايين يورو.

ولم يشارك ألايبيغوفيتش في أي مباراة مع الفريق الأول لباير ليفركوزن، فيما أشارت تقارير إلى أن يوفنتوس وعد اللاعب بالحصول على دور أساسي في الفريق، وهو ما لم يكن النادي الألماني مستعداً لضمانه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي يوفنتوس إيطاليا

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