الأهلي يغري المدرب مارسيلينو بعرض 24 مليون يورو لموسمين

لا يزال نادي الأهلي يجري مفاوضات مع المدرب الإسباني مارسيلينو وعرض عليه عقداً لمدة عامين بقيمة 12 مليون يورو لكل موسم وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي.

وأكدت المصادر ذاتها أن ‏المدرب الإسباني متحمس للمشروع، لكنه يشترط جلب جميع مساعديه إلى الجهاز الفني باعتباره شرطاً إلزامياً للتوقيع.

وأشارت المصادر إلى أن نادي الأهلي لن ينتظر لمدة طويلة وسيفتح حواراً مع مرشحين آخرين قريباً في حال عدم الوصول إلى اتفاق نهائي في مدة زمنية قصيرة.

وسبق للمدرب الإسباني تدريب أندية عديدة أبرزها إشبيلية وفياريال وفالنسيا وأتلتيك بلباو ومرسيليا الفرنسي.

وسبق له الفوز بلقبين خلال مسيرته، حيث كان أول ألقابه عندما فاز بكأس ملك إسبانيا رفقة فالنسيا عام 2019 وفاز بكأس السوبر الإسبانية رفقة أتلتيك بلباو عام 2021.