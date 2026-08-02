تشيلسي يعلن ضم الأرجنتيني باركو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، عن تعاقده مع الأرجنتيني فالنتين باركو قادماً من ستراسبورغ الفرنسي.

وأوضح النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي أن لاعب الوسط الذي يجيد أدوار متعددة في الملعب وقع على عقد يبقيه مع الفريق حتى عام 2033 وسينضم لفريقه ومدربه الإسباني تشابي ألونسو لمواصلة فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبدأ باركو (21 عاماً) مسيرته مع بوكا جونيورز الأرجنتيني وشارك مع الفريق للمرة الأولى في عمر 16 عاماً، وذلك بعدما تدرج في فئات الشباب بأكاديمية النادي، وفاز بالعديد من البطولات قبل الانتقال إلى إنجلترا في عام 2024 للعب مع برايتون.

وخلال مسيرته مع برايتون لعب باركو على سبيل الإعارة مع إشبيلية الإسباني وستراسبورغ الفرنسي، حيث انضم إلى الأخير بصفة نهائية بعد نهاية موسم 2025-2024 حيث قدم موسماً ناجحاً وشارك في تأهل الفريق لخوض البطولات الأوروبية.

وشارك باركو في 12 هدفاً في 43 مباراة في الموسم الماضي، وجاء أداؤه ليضعه ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026، كما أنه خاض خمس مباريات دولية.