بورنموث الإنجليزي يدعم صفوفه بالمدافع الإسباني خوانلو

اقترب نادي بورنموث الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني خوانلو قادماً من إشبيلية، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فمن المقرر أن يدفع بورنموث تسعة ملايين و400 ألف جنيه إسترليني كقيمة أساسية للصفقة، إضافة إلى مليون و700 ألف جنيه إسترليني كحوافز، على أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عقداً طويل الأمد مع النادي.

ويتمتع خوانلو ببنية بدنية قوية، ويمتلك خبرة جيدة رغم صغر سنه، كما سبق له تمثيل منتخبات إسبانيا للفئات السنية في العديد من المناسبات.

وسيصبح خوانلو ثالث صفقات بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع المدافع البرتغالي أنطونيو سيلفا من بنفيكا، والمهاجم ألفارو رودريغيز من إلتشي.