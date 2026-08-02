ديوماندي يطرق أبواب نادي «صفقات الـ100 مليون»

انتقل 22 لاعباً حتى الآن بمقابل مادي ضخم يتجاوز 100 مليون يورو، ويستعد الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ للانضمام إلى هذه القائمة حال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أنه قبل إتمام صفقة ديوماندي الوشيكة، دفعت الأندية أكثر من 100 مليون يورو لشراء 21 لاعباً منذ انضمام غاريث بيل لصفوف ريال مدريد قادماً من توتنهام مقابل 101 مليون يورو في صيف 2013.

وبعدها انتشر هذا النوع من الصفقات الضخمة، ولم يعد الإنفاق الضخم على انتقالات اللاعبين مثيراً للجدل.

وزادت هذه الصفقات بسبب انتشار رجال الأعمال والأندية المملوكة للصناديق السيادية في بعض الدول، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي دفع ملاكه القطريون 222 مليون يورو لضم نيمار جونيور مقابل فسخ تعاقده مع برشلونة الإسباني في صيف 2017، ولم يكتفوا بذلك بل صرفوا 180 مليون يورو بعد أسابيع قليلة لضم كيليان مبابي من موناكو.

ويعد نادي تشيلسي الإنجليزي الأكثر ظهوراً في قائمة الصفقات التي تتجاوز 100 مليون يورو سواء تحت قيادة مالكه السابق، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، أو الأميركي تود بويلي المالك الحالي، حيث تعاقد النادي اللندني مع خمسة لاعبين بمبالغ ضخمة، وهم مورغان روجرز، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، روميلو لوكاكو، وكاي هافرتز.

وكان حضور الأندية الإنجليزية ومنها تشيلسي بارزاً في هذه القائمة، بإتمام 11 صفقة من أصل 22 صفقة بهذه المبالغ الضخمة.

وحال انتقال ديوماندي، ستزيد حصة الدوري الإسباني إلى 8 صفقات ثقيلة بواقع 4 صفقات لريال مدريد مقابل 3 لغريمه برشلونة وواحدة لأتلتيكو مدريد تبقى مشتركة مع النادي الكاتالوني عندما انتقل أنطوان غريزمان من أتلتيكو إلى البارسا في صيف 2019 بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.

ويظهر في القائمة أندية من دوريات أخرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

في المقابل، يبقى أستون فيلا الإنجليزي الأكثر تحقيقاً للأرباح من هذه الصفقات بعدما جمع 255.5 مليون يورو بفضل صفقتي انتقال روجرز إلى تشيلسي وجاك غريليش إلى مانشستر سيتي، يليه نيوكاسل يونايتد بأرباح تصل إلى 253 مليون يورو، ثم بنفيكا البرتغالي الذي لطالما حقق إيرادات عديدة في سوق الانتقالات، ويحل ثالثاً بـ248.2 مليون يورو.

ويبقى نيمار أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، كما يعتلي أيضاً قائمة أعلى قيمة لانتقالاته بين مختلف الأندية، حيث كلف ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان نحو 400 مليون يورو للاستفادة به.

وفي المركز الثاني يأتي البلجيكي روميلو لوكاكو الذي بلغ إجمالي تنقلاته بين الأندية 370 مليون يورو علماً بأنه بدأ مسيرته في أندرلخت، بينما يحتل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو المركز الثالث بإجمالي صفقات 247 مليون يورو، بينما يعد ألفارو موراتا أول إسباني يظهر في هذه القائمة بحلوله سادساً بإجمالي تنقلات 229 مليون يورو.