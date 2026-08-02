عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ديوماندي يطرق أبواب نادي «صفقات الـ100 مليون»

الإيفواري يان ديوماندي يستعد للانضمام إلى ريال مدريد (رويترز)
الإيفواري يان ديوماندي يستعد للانضمام إلى ريال مدريد (رويترز)
TT
TT

ديوماندي يطرق أبواب نادي «صفقات الـ100 مليون»

الإيفواري يان ديوماندي يستعد للانضمام إلى ريال مدريد (رويترز)
الإيفواري يان ديوماندي يستعد للانضمام إلى ريال مدريد (رويترز)

انتقل 22 لاعباً حتى الآن بمقابل مادي ضخم يتجاوز 100 مليون يورو، ويستعد الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ للانضمام إلى هذه القائمة حال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أنه قبل إتمام صفقة ديوماندي الوشيكة، دفعت الأندية أكثر من 100 مليون يورو لشراء 21 لاعباً منذ انضمام غاريث بيل لصفوف ريال مدريد قادماً من توتنهام مقابل 101 مليون يورو في صيف 2013.

وبعدها انتشر هذا النوع من الصفقات الضخمة، ولم يعد الإنفاق الضخم على انتقالات اللاعبين مثيراً للجدل.

وزادت هذه الصفقات بسبب انتشار رجال الأعمال والأندية المملوكة للصناديق السيادية في بعض الدول، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي دفع ملاكه القطريون 222 مليون يورو لضم نيمار جونيور مقابل فسخ تعاقده مع برشلونة الإسباني في صيف 2017، ولم يكتفوا بذلك بل صرفوا 180 مليون يورو بعد أسابيع قليلة لضم كيليان مبابي من موناكو.

ويعد نادي تشيلسي الإنجليزي الأكثر ظهوراً في قائمة الصفقات التي تتجاوز 100 مليون يورو سواء تحت قيادة مالكه السابق، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، أو الأميركي تود بويلي المالك الحالي، حيث تعاقد النادي اللندني مع خمسة لاعبين بمبالغ ضخمة، وهم مورغان روجرز، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، روميلو لوكاكو، وكاي هافرتز.

وكان حضور الأندية الإنجليزية ومنها تشيلسي بارزاً في هذه القائمة، بإتمام 11 صفقة من أصل 22 صفقة بهذه المبالغ الضخمة.

وحال انتقال ديوماندي، ستزيد حصة الدوري الإسباني إلى 8 صفقات ثقيلة بواقع 4 صفقات لريال مدريد مقابل 3 لغريمه برشلونة وواحدة لأتلتيكو مدريد تبقى مشتركة مع النادي الكاتالوني عندما انتقل أنطوان غريزمان من أتلتيكو إلى البارسا في صيف 2019 بمقابل يزيد على 100 مليون يورو.

ويظهر في القائمة أندية من دوريات أخرى مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

في المقابل، يبقى أستون فيلا الإنجليزي الأكثر تحقيقاً للأرباح من هذه الصفقات بعدما جمع 255.5 مليون يورو بفضل صفقتي انتقال روجرز إلى تشيلسي وجاك غريليش إلى مانشستر سيتي، يليه نيوكاسل يونايتد بأرباح تصل إلى 253 مليون يورو، ثم بنفيكا البرتغالي الذي لطالما حقق إيرادات عديدة في سوق الانتقالات، ويحل ثالثاً بـ248.2 مليون يورو.

ويبقى نيمار أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، كما يعتلي أيضاً قائمة أعلى قيمة لانتقالاته بين مختلف الأندية، حيث كلف ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان نحو 400 مليون يورو للاستفادة به.

وفي المركز الثاني يأتي البلجيكي روميلو لوكاكو الذي بلغ إجمالي تنقلاته بين الأندية 370 مليون يورو علماً بأنه بدأ مسيرته في أندرلخت، بينما يحتل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو المركز الثالث بإجمالي صفقات 247 مليون يورو، بينما يعد ألفارو موراتا أول إسباني يظهر في هذه القائمة بحلوله سادساً بإجمالي تنقلات 229 مليون يورو.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ريال مدريد إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ألكمار يكتسح أيندهوفن ويحسم لقب كأس السوبر الهولندية

رياضة عالمية ألكمار بطل كأس السوبر الهولندية (إ.ب.أ)

ألكمار يكتسح أيندهوفن ويحسم لقب كأس السوبر الهولندية

اكتسح ألكمار المنتمي لدوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم منافسه أيندهوفن، الذي لعب بعشرة لاعبين، ليحرز لقب كأس السوبر المحلية (درع يوهان كرويف).

«الشرق الأوسط» (أيندهوفن)
رياضة سعودية الكونغولي ثيو بونغوندا (حساب نادي الفيصلي)
رياضة سعودية

الكونغولي بونغوندا إلى الفيصلي

وقّعت إدارة الفيصلي، الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، رسمياً مع الجناح الكونغولي ثيو بونغوندا.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة سعودية التوغولي كينيدي بواتينغ (حساب نادي الفتح)
رياضة سعودية

بعد ميهاي... الفتح يعلن رسمياً التوقيع مع كينيدي

واصل نادي الفتح صفقاته الأجنبية الجديدة بالإعلان عن التعاقد مع اللاعب التوغولي كينيدي بواتينغ بصفقة انتقال حر.

علي القطان (الدمام)
رياضة عالمية البيلاروسية أرينا سابالينكا تستعد لخوض تورونتو (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة تورونتو»: سابالينكا تسعى إلى استعادة توازنها

ستكون صدارة البيلاروسية أرينا سابالينكا لتصنيف رابطة محترفات كرة المضرب (دبليو تي أيه) على المحك في دورة تورونتو الألف نقطة.

«الشرق الأوسط» (تورونتو)
رياضة عالمية جماهير نادي كومو الإيطالي (رويترز)
رياضة عالمية

كومو الإيطالي يحذر جماهيره من الغياب عن حضور المباريات

أعلن نادي كومو الإيطالي عن تطبيق قواعد جديدة بخصوص تذاكر المباريات، وذلك بهدف مكافحة التغيب غير المبرر من قبل بعض المشجعين.

«الشرق الأوسط» (كومو)